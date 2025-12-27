Finalitza l’arranjament de la travessia L-522a, a la Pobla de Segur

La Diputació de Lleida ha finalitzat l’actuació de pacificació de la travessia de la carretera L-522a, a la Pobla de Segur, amb una inversió de 44.091,20 euros. Els treballs han inclòs la millora dels drenatges, la senyalització vertical, l’adequació dels passos i la pintura dels diferents elements al llarg de tota la travessia, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la convivència entre vehicles i vianants.
La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha destacat que “aquest tipus d’actuacions permeten humanitzar les travessies urbanes, fent-les més segures i accessibles, especialment en municipis on la carretera forma part del dia a dia dels veïns i veïnes”. Morón ha afegit que “des de la Diputació continuem apostant per intervencions útils, concretes i adaptades a cada municipi, que milloren la circulació i reforcen la seguretat a la xarxa viària local”.
Aquesta actuació s’emmarca en la línia de treball de la Diputació de Lleida per a millorar la seguretat i la qualitat de les travessies urbanes de la xarxa viària local, “amb intervencions que responen a les necessitats reals dels municipis i contribueixen a fer uns municipis més segurs, accessibles i ordenats per al conjunt de la ciutadania”.