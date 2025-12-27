MCTA: La mostra sobre Cuixart acabarà amb dues visites guiades

El proper diumenge, dia 4 de gener de 2026, finalitza la mostra “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”, que commemora el centenari del naixement de l’artista, Modest Cuixart, i que, enguany, ha estat permanentment exposada al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA). Una mostra que ha gaudit de nombrosos visitants i que ha ofert diverses activitats paral·leles, complementàries a la pròpia exposició.
Per a acomiadar-la, el personal de l’equipament museístic ofereix dues visites guiades gratuïtes: el divendres, 2 de gener, a les 17 hores i el dissabte, 3 de gener, a les 12 hores. L’activitat és per a majors de 12 anys i requereix reserva prèvia al correu electrònic reserves@mcta.ad o bé trucant al número de telèfon 800 800.