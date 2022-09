Es licita la darrera fase d’obres de millora de la voravia exterior de la CG-2 al revolt de Ràdio Andorra

El Govern ha aprovat la licitació de l’última fase de treballs de millora de la voravia exterior de la CG-2 al punt del revolt de l’antiga Ràdio Andorra, a Encamp. Aquesta darrera actuació té per objectiu construir l’últim tram de voravia exterior del revolt de Ràdio Andorra, aprofitant l’ample de la plataforma existent i tenint en compte el Pla sectorial de carreteres generals.

Amb les obres enllestides, la zona haurà guanyat molt en paisatge urbà i funcionalitat, amb unes zones àmplies d’aparcament a càrrec del comú, complint així també amb una de les demandes fetes per part de l’administració comunal.

A més, el darrer tram de voravia es preveu que connecti temporalment el Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra (PSIVA) entre l’enllaç de l’antic càmping Europa i el de la boca nord dels túnels, donat que el marge dret del riu no està en disposició de ser cedit, de moment, per a habilitar aquesta infraestructura de comunicació primordialment per a vianants.

La licitació es fa mitjançant concurs nacional i amb modalitat ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Les empreses interessades tenen temps fins el 3 de novembre per a entregar la documentació pertinent al Servei de Tràmits del Govern.