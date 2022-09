S’obre la convocatòria per a aspirar als premis de la 43a edició de la Fira Concurs del Bestiar

Aquest dimecres s’ha aprovat la publicació de la convocatòria pública per a aspirar als premis de la Fira Concurs del Bestiar 2022. Amb aquesta aprovació, el Govern i el Ministeri confirmen la celebració de la 43a edició de la Fira Concurs del Bestiar que se celebrarà el proper mes d’octubre, com cada any, el 27 d’aquell mes a Andorra la Vella.

La celebració d’una nova edició del certamen permet continuar posant en valor un sector clau per a la regulació de l’entorn natural i també per a seguir dinamitzant el sector primari. L’esdeveniment fomenta la ramaderia i impulsa la diversificació del sector agrari per a potenciar les pràctiques agràries i ramaderes que són respectuoses amb el medi ambient i la salut i que afavoreixen la producció de productes càrnics de qualitat i de proximitat.