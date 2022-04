El novè Andorra Sax Fest arrenca aquest dissabte al Centre de Congressos d’Andorra la Vella

Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l’Andorra Sax Fest. Aquest és un esdeveniment cultural internacional centrat en el món del saxòfon que té com a principal reclam el Concurs Internacional de Saxofon d’Andorra, conegut com a Solo competition, i que celebra la seva vuitena edició. Reconegut pel seu prestigi, alt nivell acadèmic i la qualitat dels premis, està inscrit a la Federació Mundial de Concursos Internacionals de Música. Paral·lelament, se celebrarà la cinquena edició del Solo Youth Competition, dirigida a joves d’entre 9 i 18 anys.

L’edició del 2022 compta amb 174 persones acreditades d’un total de 24 països i amb les inscripcions als dos concursos completes, només en unes hores després d’obrir-se les inscripcions. Destaca l’alta afluència de participants per a les masterclass que han assolit gairebé el sostre de l’oferta. La xifra d’acreditats és de 30 més en comparació amb l’edició anterior i es distribueixen de la següent manera:

76 participants per al Solo Competition

30 participants per al Solo Youth Sax

43 alumnes de masterclass

25 Professors, Jurat i professional internacional

Com a novetat, destaca l’estrena de tres obres noves que s’han composat especialment per aquesta ocasió. Aquestes són “Straight ahead”, de Jean Denis Michat que es presentarà en la final del Solo Competition. Les altres dues: “Poême” de Toni Gibert i “Andsax” de Jordi Griso, es presentaran al Solo Youth Competition.

També està prevista a presentació de la nova sèrie limitada del nou saxòfon exclusiu de Selmer .

Agenda de Concursos de l’Andorra Sax Fest

Totes les fases dels concursos se celebraran al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Els concursos estaran oberts al públic, a diferència de l’any passat que a causa de la pandèmia es van haver de prendre mesures preventives.

Enguany, a banda d’estar oberts al públic de forma presencial, també hi ha la possibilitat de seguir els concursos per streaming.

El 10 i 11 d’abril tindrà lloc la primera ronda de la VII edició del Solo Competition. Dels 76 aspirants en passaran com a màxim 18 a la segona ronda. Els concursants seleccionats s’anunciaran el dia 11, a les 19:00h.

El 13 d’abril tindrà lloc la segona fase del concurs. Dels 18 aspirants en passarà un màxim de 6 aspirants. Els seleccionats s’anunciaran el dia 13 a les 18:30h.

El dia 15 d’abril tindrà lloc la final del concurs amb l’actuació del guanyador acompanyat per l’ONCA. La gala amb el veredicte i l’entrega de premis tindrà lloc al vespre, a les 21:00 al Centre de Congressos.

El concurs dels més joves saxofonistes, el Solo Youth Competition, s’estructurarà en quatre categories diferents en funció de l’edat i el nivell dels estudiants. Cadascuna de les categories tindrà el seus propis premis, que van des de vals de compra en botigues especialitzades en instruments musicals a saxòfons i altres accessoris. En el repertori hi haurà una obra per cada una de les 4 categories, destacant “Poême” de Toni Gibert i “Andsax” de Jordi Griso, que s’estrenaran especialment per l’ocasió.

Tota la competició tindrà lloc el 14 d’abril. El veredicte i l’entrega de premis es faran al voltant de les 18h de la tarda.

Agenda de concerts

Durant la celebració del Sax Fest, s’oferiran cinc concerts oberts a tota la ciutadania a càrrec de noms destacats del món del saxòfon al Centre de Congressos.

Venda d’entrades:

Enguany la tarifa general per assistir als concerts serà de 5€ per adults i de 3€ per als infants i joves fins els 18 anys. Les entrades es poden comprar a través de la web del festival: www.andorrasaxfest.com.

Tots els concerts del programa seran retransmesos en directe (streaming) a través de la web del festival , del nostre propi canal de Youtube, del perfil de Facebook, el canal del nostre col·laborador Adolphe Sax, pel Diari d’Andorra i per la web d’Andorra Difusió.

Dissabte 9, a les 21h: concert de Chiara Cannavale. Concert de recital de saxòfon i piano, estil clàssic i ambientat amb compositors italians.

Dilluns 11, a les 21h: concert de Kic Barroc & Baptiste Herbin. Concert recital de saxòfon i piano d’estil Jazz, obra de Kic Barroc, pianista i compositor andorrà.

Dimarts 12, a les 21:30h: Concert d’Elisa Urrestarazu & Cornelia Lenzin. Concert recital de saxòfon i piano, estil clàssic i contemporani.

Dimecres, 13 a les 21h: Concert de Vincent David. Recital contemporani de saxòfon, piano, contrabaix i bateria.

Dijous, 14 a les 21h: Concert Soloists & ONCA Orchestra. Concert de música clàssica amb l’orquestra ONCA

Dissabte 16 durant tot el dia: Pyrénées Walking Street. De 12h a 13h: Taller participatiu de percussions per a nens i adults. De 16h a 19h: Concert promenade de les bandes Buskant el To, le Même i Tocabemolls per l’Avinguda Meritxell.