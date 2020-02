El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, acompanyat per la coordinadora del grup nacional de Nursing Now, Sílvia Bonet, han explicat aquest dilluns l’adhesió d’Andorra a la campanya mundial de la promoció de la infermeria Nursing Now als professionals del sector al país. A la trobada hi han participat també el president del Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra, David Cusidó; el cap de l’escola d’infermeria, Sara Esqué, i la directora d’infermeria del SAAS, Carme Curcó.

La campanya Nursing Now, que va iniciar-se el 2018, té una durada de tres anys i està impulsada per l’OMS, el Consell Internacional d’Infermers i Infermeres i el Burdett Trust for Nursing del Regne Unit.

L’informe en el qual es basa destaca que apostar per la infermeria té un impacte positiu directe en tres àmbits: millora la salut de la població, promou l’equitat de gènere i té un efecte econòmic en la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.

La presentació també ha servit per fer el punt de la situació actual del sector al país, així com per donar a conèixer els membres que formen el grup nacional que durà a terme la implementació de la campanya. Durant l’acte de presentació, el ministre Benazet ha destacat que “el paper de la infermeria és cabdal” pel canvi de model sanitari centrat en l’atenció al malalt crònic, així com en l’embelliment.

Un cop analitzada la situació actual, la missió del grup nacional és definir les accions concretes, tenint en compte el context del Principat, amb l’objectiu que els infermers i llevadors tinguin una veu més destacada en l’elaboració de polítiques de salut, afavorir-ne una major inversió o fomentar la inversió en aquest àmbit.