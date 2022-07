Encamp acollirà el nou espectacle de la Fundació ONCA ‘Electro Pentagrama’

La Fundació ONCA presenta el nou cicle d’estiu anomenat «7 d’ONCA» amb l’espectacle ‘Electro Pentagrama’. El concert de nova creació, que farà una gira per totes les parròquies, tindrà lloc el pròxim dilluns 25 de juliol de 2022, a les 19 h, a la plaça de Sant Miquel d’Encamp.

La nova performance fusiona diferents disciplines on la música electrònica, juntament amb un instrument de corda, el violí, i la dansa i el moviment viatjaran junts en una peça de creació inspirada per la passió, el leitmotiv de la 29a temporada de la Fundació ONCA.

Els artistes que ho faran possible són els Dj’s John Holt i Richy Vuelcom, la violinista Anna Garcia i el ballarí Xavi Pérez, sota la direcció artística de Joan Hernández, de l’equip de la Fundació ONCA. Hernández explica que “Electro Pentagrama és essencialment un espectacle-concert de creació amb ànima experimental, performativa i amb moments de jam session entre tots els artistes que hi formen part.

Les propostes de música i moviment són totalment lliures per part dels artistes tot i que sí hi ha una línia narrativa per a la història que volem explicar”.

El cicle «7 d’ONCA» sorgeix com a continuïtat de l’ON-CARRER, que es va iniciar l’any 2020 donada la situació de pandèmia, i que apostava per la música al carrer obert a tots els gèneres i en petit format.

Després de dos anys consecutius i amb una cinquantena de concerts entre els anys 2020 i 2021, es proposa un nou format i, en concret, un nou espectacle amb una única actuació a cada parròquia. El director artístic exposa que “podreu veure una actuació per parròquia tenint cura del dia, hora i espai per a l’actuació.

L’experiència de les dues edicions passades ens demostra la importància de tenir present aquest aspecte, per a poder tenir una bona qualitat sonora del concert o la performance. És per aquest motiu que hem treballat conjuntament amb el comú de cada parròquia per tal de trobar l’espai i l’hora idònia”.