Taurus inaugura un nou centre logístic a Oliana, coincidint amb el seu 60è aniversari

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha inaugurat aquest divendres el nou centre logístic de Taurus, annex al que ja té la multinacional d’electrodomèstics a Oliana. La primera fase de l’equipament entrarà en funcionament en les pròximes setmanes, coincidint amb el 60è aniversari de l’empresa, i més endavant, amb les instal·lacions a ple rendiment, permetrà doblar la seva capacitat d’emmagatzematge.

Taurus Group ha invertit 4 milions d’euros en el nou centre d’operacions de 15.000 metres quadrats i dotat d’intel·ligència artificial, que té com a funció consolidar el seu punt neuràlgic per a abastir el mercat europeu. Aquesta estratègia s’emmarca dins del seu pla d’expansió internacional pel qual ja més del 70% de les seves vendes procedeixen de fora de l’Estat espanyol.

En aquest sentit, Pere Aragonès ha destacat en el seu parlament el compromís de Taurus amb el territori i la seva presència a més de 120 països, dues terceres parts d’arreu del món. Així mateix, ha posat en valor la seva aposta per a entrar al sector de l’automoció i el de l’energia solar.

El president del Govern ha afegit que la multinacional alturgellenca és un exemple dels “grans actius” que té el país i ha incidit en l’aposta de futur que fa la companyia per a continuar reindustrialitzant el territori. A més, ha manifestat que la digitalització i l’aplicació de tecnologies d’intel·ligència artificial que preveu l’empresa alturgellenca reverteix en “prosperitat” i creació de llocs de treball qualificats.

Pere Aragonès també ha remarcat la intenció del Govern d’ampliar el teixit manufacturer del país. “El compromís amb el sector industrial és del tot inequívoc”, ha indicat. Així mateix ha recordat l’objectiu de la Generalitat d’augmentar el pes del PIB industrial al conjunt de l’economia. “Avui, Catalunya, amb un pes de la indústria del 19,8%, se situa lleugerament per sobre de la mitjana de la Unió Europea. De cara el 2025 volem arribar al 22% i el 2030 al 25%”, ha concretat.

El president ha expressat el convenciment que Taurus pot jugar un paper protagonista en aquest objectiu i ha parlat del difícil context econòmic actual en el qual “Catalunya ha de pensar en gran” i ha de perseguir grans fites com “esdevenir un actor protagonista per a liderar el disseny i producció del xip europeu, un element estratègic i determinant per al futur de la nostra economia”, ha conclòs.

Per la seva banda, el secretari general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, Raúl Blanco, ha dit que 60 anys després de l’obertura de l’empresa, el fet que aquesta continuï dissenyant, produint i distribuint és “el millor valor que pot transmetre”. Blanco ha felicitat la companyia alturgellenca pel seu aniversari i ha incidit en la seva voluntat de relocalització, sostenibilitat i desenvolupament.

Pel que fa al president honorífic de Taurus Group, Ramon Térmens, ha explicat que l’arrelament al territori ha estat un dels punts clau de la companyia i que s’ha fet una feina “immensa” durant la seva trajectòria, que ara es veu culminada en l’aniversari amb la posada en marxa de l’ampliació del centre logístic.

També ha aprofitat per a demanar que la col·laboració amb les institucions continuï i se segueixin buscant complicitats com una manera de “crear valor”. Així mateix, ha reconegut que el seu somni és que Taurus arribi als 100 anys. “Els arbres que tenen bones arrels, les tempestes no els tomben”, ha assegurat, referint-se al seu compromís amb Oliana.

D’altra banda, Raul Ubric, propietari de Taurus Group, ha reconegut que “no sempre és fàcil” competir amb els grans operadors i ha demanat a les administracions que tinguin en compte la “singularitat” d’empreses com aquesta, referint-se en concret als fons Next Generation. A més, ha demanat que l’administració sigui àgil “per a no posar en risc operacions empresarials importants”.

Una superfície de 15.000 metres quadrats

En relació amb el centre logístic a Oliana, de 15.000 metres quadrats, Ubric ha detallat que vol ser un ‘hub’ logístic europeu que permetrà passar de les 20.000 posicions de palet a les 30.000 en la primera fase de posada en marxa, tot arribant a les 45.000 en el moment que ja es treballi a ple rendiment. Ara per ara, dels 1.200 treballadors de la companyia, més de 500 estan a Catalunya i uns 250 treballadors desenvolupen la seva feina a la localitat alturgellenca.

L’acte d’inauguració ha comptat també amb la presència de nombrosos treballadors, a més del delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; i l’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, entre d’altres.