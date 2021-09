Els Cierco demanen aturar les causes judicials relacionades amb BPA

Els germans Cierco van demanar a Xavier Espot l’aturada dels processos judicials contra BPA. El cap de Govern els va respondre que no podia interferir en el poder judicial. El judici de la causa primera de BPA es reprèn dimarts de la setmana vinent.

Durant el passat juliol, l’advocat dels germans Cierco es va reunir amb el cap de Govern per tractar la situació judicial que es va derivar a partir de la intervenció de BPA.

Segons fonts relacionades amb l’afer, el lletrat hauria demanat que es frenés la vintena d’afers judicials. Un fet que el cap de Govern hauria dit que no era possible, ja que no pot interferir en el poder judicial.

La motivació seria millorar la imatge d’Andorra i que hi hagués més pau social. El lletrat té previst reunir-se amb els grups parlamentaris, pròximament, per parlar sobre això. No ha estat possible aconseguir la versió dels germans Cierco.

Espot també hauria afegit que l’executiu no es pot retirar de l’acusació privada de la causa primera de BPA. En primer lloc, perquè seria reconèixer que l’actuació de l’executiu ha estat incorrecta. Però també perquè no es defensarien els interessos dels ciutadans.

El judici de la causa primera de BPA es reprèn dimarts de la setmana vinent, 14 de setembre. És previst que declari Joan Pau Miquel, exconseller delegat. Hi ha una vintena d’acusats de blanqueig de capitals de grup criminal.