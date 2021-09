Un control de trànsit permet detenir un presumpte traficant de droga

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 13 persones durant aquesta darrera setmana (del 30 d’agost al 5 de setembre de 2021). D’aquestes, 7 han estat per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, una de les quals ha comportat la detenció d’un presumpte traficant de drogues.

El 31/08/2021 a les 23:20 hores, es va detenir un jove de 19 anys, després que donés positiu a la prova de control de tòxics salivar. A més, se’l va trobar en possessió d’1’4 grams d’haixix, control rutinari. De l’enquesta duta a terme sobre aquesta detenció, es va identificar un jove de 18 anys, a qui es va procedir a detenir el 01/09/2021 a les 03:00 hores a Encamp, ja que presumptament és la persona que hauria venut l’haixix al primer detingut. A més, se li van trobar 7 porcions d’haixix (pes total 8’9 grams), coincidint en format amb la porció venuda.

També en relació amb delictes contra la salut pública, el 04/09/2021 a les 03:19 hores a Aixovall (Sant Julià de Lòria), es va detenir, en el marc d’un control rutinari, un home de 21 anys, per possessió de 0’3 grams de cocaïna i una cigarreta confeccionada amb haixix.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han detingut 7 conductors per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. Un d’ells, com ja s’ha explicat, per donar positiu en el control de tòxics salivar. La resta van ser detinguts per donar positiu a la prova d’alcoholèmia, entre els quals destaca el que va fugir després d’atropellar una vianant a la Massana.

Detencions per altres delictes

El 30/08/2021 a les 21:25 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home, de 24 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor -injúries- i la funció pública -resistència i desobediència-. Els agents van ser requerits, ja que dos joves haurien agafat una motocicleta estacionada a la via pública i li haurien causat danys. Del descriptiu facilitat, es controla als dos interessats a proximitat del lloc dels fets, un d’ells (el detingut), té un comportament irrespectuós i desafiant envers els agents interventors.

El 31/08/2021 a les 10:25 hores al Pas de la Casa, es va detenir un home de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

El 02/09/2021 a les 09:30 hores a Sant Julià de Lòria, es va detenir un home de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Al mes d’agost d’enguany, el Ministeri d’Afers Socials rep un certificat d’antecedents penals destinat a l’interessat per poder tramitar una sol·licitud d’autorització de residència i treball al Principat. Verificat el document, aquest és inautèntic, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

Finalment, el 03/09/2021 a les 18:50 hores a Andorra la Vella, es va detenir una dona de 22 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una Ordenança Penal de suspensió del permís de conduir-.