Els casos actius se situen per sota dels 700 després dels 43 nous positius i les 74 recuperacions

Les 74 recuperacions, tot I la detecció de 43 nous positius, ha permès reduir el nombre de casos actius per sota dels 700, concretament 682. Així ho ha donat a conèixer l’executiu que, a més, ha indicat de les persones afectades per la Covid-19, 20 requereixes hospitalització -17 a planta i 3 a l’UCI-; una dada que es manté respecte a ahir tot i la detecció del brot a la tercera planta de l’hospital. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.

En dades generals, des de l’inici de la pandèmia 7.127 persones –6.269 corresponen a la segona onada– han estat afectades. Tot i això, 6.367 ho han pogut superar, mentre que 78 han acabar amb defunció.