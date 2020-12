Stadesport, Handball School i Unicef Andorra col·laboren pels drets dels infants

L’empresa Stadesport, el projecte Handball School, i Unicef Andorra han signat un nou conveni de col·laboració. Per una banda des de Stadesport faran una aportació d’1 euro per cada inscripció a les seves estades esportives, i des del Handball School, un donatiu de 2 euros per la venda la seva nova samarreta. Aquests donatius seran a benefici d’Unicef Andorra que els destinarà al programa Inspired Gift, Regals que salven vides d´Unicef a favor dels infants que viuen en situació d’emergència.

Les samarretes es podran comprar a la mateixa web del projecte www.handball-school.com i al Comú d’Ordino.

Així els donatius que es rebin es convertiran en regals que salven vides, en productes reals i tangibles, en subministraments, com sobres de tractament contra la desnutrició o material esportiu i educatiu durant emergències o catàstrofes naturals, dies de tractament i salvar la vida d’un infant, dosis de vacunes contra el tètanus que ajudaran a prevenir aquesta malaltia i lluitar contra la mortalitat infantil o mantes per protegir-se del fred ara que estem en ple hivern en molts dels camps de refugiats on l’Unicef treballa.

Amb la signatura d’aquest conveni, Stadesport i l´Handball School, i Unicef Andorra inicien una col·laboració que vol ampliar-se en un futur amb algunes idees que ja s’estan començant a treballar.

La presidenta d’Unicef Andorra, Laura Álvarez, comenta que “acords com aquest ens ajuden a continuar treballant per millorar la situació dels infants arreu del món, i esperem que avui sigui el començament d’una llarga relació pels drets dels nens i les nenes”.

Per la seva part, Edgar Serra, Gerent de Stadesport i fundador de la Hanball School, també fa una valoració molt positiva d’aquest nou conveni de col·laboració. “Estic encantat de poder col·laborar amb projectes d´Unicef pels drets dels infants i transmetre valors als nens i nenes que practiquen el handbol com la solidaritat i el treball en equip”, ha manifestat.

Sobre Stadesport i la Handball School

Stadesport és una empresa que s’encarrega de gestionar i organitzar estades esportives i lúdiques dissenyades a mida. Handball School és un projecte educatiu per fer arribar l’handbol a més infants, d’aquí o de fora d’Andorra mitjançant vídeos educatius per millorar la pràctica d’aquest esport i oferir eines als equips tècnics (entrenadors, formadors,…) per ser utilitzades per tothom, però especialment per aquells col·lectius més vulnerables. Amb més de 8.500 seguidors al seu canal d’Instagram, els seus vídeos arriben fins a Senegal, passant per molts països d’Amèrica del Sud i d’Europa.

Sobre UNICEF

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). UNICEF Andorra treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral: www.unicef.ad

A nivell internacional, UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens, nenes i adolescents en tot el què fa. Amb els seus aliats, treballen a 190 països i territoris per a transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants i centrem especialment els nostres esforços en arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món : www.unicef.org