Obertura amb moderada afluència d’esquiadors a La Rabassa

L’estació d’esquí de fons de La Rabassa ha viscut aquest dimarts el primer dia d’obertura amb una moderada afluència d’esquiadors que han volgut estrenar la temporada en aquest dia festiu. Tenint en compte que només poden accedir els residents, la pista habilitada per donar el tret de sortida a la temporada de nòrdic, ha estat frequentada en tot moment per esquiadors, començant pels membres del NEC (Nòrdic Esquí Club La Rabassa). El fred, que ha servit per produir neu de canó, i les nevades dels darrers dies, han permès els tècnics de l’estació condicionar una pista per practicar esquí nòrdic al Prat de Conangle (Cota 2000), però es treballa per poder ampliar la superficie esquiable. Moltes persones també han pujat al llarg d’aquests quatre dies fins a les dues cotes per gaudir de les activitats lúdiques que ofereix el parc. Entre les més demandades, el Tobotronc i el Parc d’animals. A més, s’ha obert els restaurants, que han tingut molt bona acollida.

Els primers esquiadors de la temporada s’han mostrat molt contents amb l’obertura de la pista de Prat de Conangle. Tot i que de moment només s’ha condicionat 1 km, els esquiadors han valorat molt positivament el fet que Andorra s’hagi equiparat a la majoria de països europeus i hagi obert les seves instal·lacions. La pràctica de l’esquí de fons és una de les activitats esportives que s’ha permès a tot Europa. I és que a les pistes d’esquí nòrdic, que transcorren al mig de la natura, no s’utilitza cap tipus de remuntador mecànic, i a més, la seva pràctica es duu a terme en un lloc obert, on el risc de contagi i també de lesió és pràcticament inexistent. La pista del Prat de Conangle és un circuit fàcil, apta per a tots els públics. Durant el pròxim cap de setmana també s’obrirà al públic parcialment l’estació, així com les activitats paral·leles d’oci i natura, i s’aniran ampliant les propostes d’acord amb les decisions que es prenguin des de l’Executiu andorrà.

Pel que fa a les activitats lúdiques, el Tobotronc i el Parc d’animals han tingut molt bona acollida. El paquet per a residents combina les activitats més emblemàtiques i els més petits han pogut estrenar la nova passarel·la d’habilitats, i es mantindrà durant el cap de setmana vinent, on s’afegeixen els paquets d’esquí nòrdic, amb classes incloses.