Els carrers i places de Coll de Nargó acullen la 6a edició del Festival Errant

Cartell del Festival Errant de Coll de Nargó

Coll de Nargó acull enguany, des d’aquest dijous i fins diumenge, la 6a edició de l’Errant Itineraris d’Art i Pensament, un festival itinerant de cultura de les comarques de Lleida. L’esdeveniment, gratuït i pensat per a tots els públics, es durà a terme pels carrers i places del municipi de l’Alt Urgell, on s’habilitaran espais de creació. Hi participaran set artistes, que elaboraran in situ les seves obres d’art efímeres. Es tracta de Sara Ponsarnal, Nil Nebot, Roc Domingo Puig i Marta R Chust, Maria Marvila, Quim Packard, Xesco Mercé i Kirra Kusy.

Les peces que en resultin quedaran instal·lades durant tot el cap de setmana i el públic les podrà visitar. La iniciativa vol ser “una festa de la creativitat i la cultura oberta a tothom, i un espai on l’art, en les seves diferents formes (arts plàstiques i visuals, performance, música o literatura) connecti amb la vida, el paisatge de muntanya i la bellesa de la creació compartida”.

El procés creatiu començarà aquest dijous (17 h), i es complementarà amb una tertúlia sobre creació literària (19.15 h) amb l’editorial Fonoll, en què hi intervindran Joan M. Minguet, Ivet Eroles i Lídia Gàzquez, moderats per Anna Pérez Mir. Posteriorment (20.30 h), s’inaugurarà a l’espai Dinosfera l’exposició “Paperama”, de l’artista Xesco Mercé. Aquesta mostra estarà oberta fins al 27 de juliol. Pel que fa al divendres, hi haurà dos concerts amb La Balènica (20 h) i Guillem Ramisa i la seva banda (23 h).

Dissabte, de 10.30 a 12 h, es durà a terme una visita comentada a la Mostra des del Forn Reig. El mateix matí, d’11 a 13 h, hi ha previst un taller de construcció d’instruments amb el Drapaire Musical, i a les 12 h, la performance “Llum eterna”, a càrrec de Pep Aymerich. Al vespre (19 h), Blanca Llum Vidal oferirà el recital poètic “Amor a la brega”. Una hora més tard (20 h), actuarà Cafèr l’Alger amb un viatge musical que reivindica la diversitat de la música popular algeriana. La jornada finalitzarà (23.30 h) amb un concert amb Roserona, de cançó d’autor i pop-indi amb influències jazzístiques.

La darrera jornada, diumenge, arrencarà (10.30 h) amb una relatoria poètica d’Oriol Sauleda i Núria Martínez-Vernis sobre les instal·lacions artístiques de l’Errant. El programa també proposa (12 h) la perfomance de Sira Aymerich “De peus a terra, de cap a terra”, i es clourà (13 h) amb l’actuació del dublinès Brian Caffrey Group, que des de 2006 viu a la comarca de les Garrigues.

L’Errant està organitzat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida amb la col·laboració de l’Ajuntament de Coll de Nargó.





PROGRAMA COMPLET