Nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes impulsats o adreçats a la joventut

Un col·lectiu de joves (SFGA)

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria de les subvencions destinades a finançar projectes, programes o iniciatives adreçades a la joventut per a l’any 2025. La finalitat de la subvenció és la promoció de l’associacionisme juvenil, l’emprenedoria i el suport a projectes d’especial interès per a la joventut o impulsats per persones joves d’edats compreses entre 16 i 35 anys. Igual que a la convocatòria anterior, en el procés l’adjudicació es posarà en valor els projectes impulsats per joves, prioritzant-ne aquests, però sense deixar de banda aquells presentats per altres entitats i que estiguin adreçats al col·lectiu jove. Com a novetat en aquesta convocatòria, s’ha afegit en els criteris d’adjudicació, una presentació oral per avaluar els projectes.

Els interessats poden recollir les bases al Servei de Tràmits del Govern o descarregar-les a www.e-tramits.ad a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), prevista per al dimecres vinent. La data límit de presentació de les candidatures és el 31 d’octubre i les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de la seu electrònica del Govern (www.e-tramits.ad) o de forma presencial al servei de Tràmits del Govern.