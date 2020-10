El V Cicle Cambra Romànica arrenca amb l’estrena de poemes de Josep Dallerès musicats

El V Cicle Cambra Romànica inicia la temporada de tardor amb un gran concert d’estrena el proper dissabte 24 d’octubre a Sant Cerni de Canillo. La música de Marie-Noëlle Coulon i Nicolas Licciardi oferiran un recital líric titulat “A través dels Pirineus“, que transportarà els espectadors per un univers sonor a través dels Pirineus, des de música francesa a catalana acabant amb una peça que ha estat composta expressament pel jove compositor francès Corentin Boissier sobre poemes de Josep Dallerès, de la que es farà l’estrena absoluta.

L’aforament limitat per tal de respectar les mesures sanitàries vigents ha fet que el concert tingui ja entrades esgotades, però es podrà visualitzar en directe a les 17h pel canal de YouTube de l’associació (https://www.youtube.com/channel/UCc8T2inXz1-ap1UJsnqN2iA).

Nicolas Licciardi, piano, i Marie-Noëlle Coulon, soprano, han optat per presentar algunes de les peces més boniques de la melodia francesa a la primera part del recital. Aquesta forma musical, nascuda al segle XIX, permet al piano i la veu competir amb delicadesa i alhora ressaltar un text poètic. Per acabar el recital, s’escoltaran tres poemes de Josep Dallerès, home de lletres del Principat, que han sigut musicats per Corentin Boissier, jove compositor francès del qual ja s’han interpretat algunes peces al Cicle Cambra Romànica. Posant la ploma al servei d’una àmplia reflexió sobre el món actual i la condició humana, els poemes sublimats pel llenguatge neoromàntic del compositor francès seran interpretats com a estrena absoluta en aquesta ocasió a Andorra.

Un concert ple d’emoció, entregada per la sensibilitat i musicalitat dels dos intèrprets.

Marie-Noëlle Coulon és francesa resident a Andorra, professora d’educació musical al Collège del Lycée Comte de Foix des de 2004 i molt coneguda pels seus coneixements en musicologia i el seu recorregut com a cantant solista i en cors.

Nicolas Licciardi és un pianista multi-premiat en la seva trajectòria musical, ben conegut a Andorra tant per les seves actuacions a edicions anteriors del Cicle Cambra Romànica com per ser el pianista acompanyant del Cor dels Petits Cantors i el Cor de les Valls d’Andorra.

Per a l’estrena de l’obra Three poems by Josep Dallerès el concert comptarà amb la presència del jove compositor Corentin Boissier i el poeta Josep Dallerès durant el recital, que es trobaran prèviament amb els artistes per sentir per primera vegada l’execució de l’obra.