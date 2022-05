El Pas de la Casa disposarà d’una nova zona de lleure infantil a l’antiga duana d’aquí sis mesos

El Comú d’Encamp construirà una nova zona de lleure infantil i juvenil a l’antiga duana del Pas de la Casa, que estarà enllestida en sis mesos i suposarà una inversió de 428.024,17 euros.

El nou espai lúdic inclou un parc infantil amb jocs adaptats per a diverses franges d’edats a la zona superior i un joc gegant de tobogans que estarà a la zona inferior. La nova zona lúdica tindrà dos nivells, que estaran connectats per una escala. Un dels accessos serà pel carrer del Ramal, just davant de la nova escola bressol, de l’Àrea de Jovent i del Llaç d’Animació i l’altre accés serà per l’avinguda del Consell General al costat de l’oficina de turisme amb un total de 850 m2.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que “els veïns del Pas de la Casa, i especialment els infants i joves demanaven un espai més ampli i amb més varietat de jocs” i amb aquesta nova inversió “donem resposta a les necessitats de joves i infants del Pas de la Casa per tenir un espai idoni per jugar i gaudir de l’entorn”.

La cònsol major ha avançat que el pròxim dimarts, a la sessió del consell d’infants, es proposarà als representants infantils que busquin un nom per aquest nou parc.

Joan Marc Pifarré, conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, ha detallat la inversió que es realitzarà, on a més a més de les obres d’adequació de l’entorn, “s’instal·laran set nous jocs infantils, nou mobiliari urbà i s’ampliarà la voravia de l’avinguda del Consell General”. Pifarré també ha explicat que “s’ha seleccionat el material més adequat per assegurar un bon manteniment i conservació tenint en compte les característiques climàtiques del Pas de la Casa”.