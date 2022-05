Andorra referma el compromís amb la ciutadania ucraïnesa al Comitè de ministres del Consell d’Europa

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest divendres a Torí (Itàlia) en la 132a sessió del Comitè de ministres del Consell d’Europa, que enguany –davant el conflicte bèl·lic a Ucraïna– s’ha centrat en posar en relleu els valors de pau i democràcia propis d’aquest òrgan de cooperació multilateral.

En aquest sentit, Ubach ha iniciat el seu discurs condemnant l’agressió de Rússia i ha reiterat la solidaritat amb Ucraïna, destacant el compromís europeu amb la ciutadania ucraïnesa i, precisament, s’ha referit al fet que Andorra ja ha acollit més de 200 persones refugiades provinents d’aquest país. “El parlament andorrà va aprovar també per primera vegada una llei de sancions internacionals contra Rússia i Bielorússia. Amb aquesta decisió, Andorra ha unit els seus esforços als dels Estats membres de la UE per contrarestar les capacitats de Rússia per continuar amb l’agressió contra Ucraïna”, ha afegit.

Tanmateix, davant la recent expulsió de la Federació Russa del Consell d’Europa, la titular d’Afers Exteriors ha volgut emfatitzar que és “fonamental mantenir el vincle amb la societat civil russa i continuar oferint tot el nostre suport”. “La unió de les nostres institucions i la unitat dels 46 Estats membres és una fortalesa”, ha remarcat, i ha recordat que “Andorra sempre ha estat compromesa amb el Consell d’Europa pels valors que defensa amb determinació i pel multilateralisme que representa”.

D’altra banda, Ubach ha indicat que Andorra valora positivament la disponibilitat d’Islàndia en organitzar la 4a Cimera de Caps d’Estat i de Govern del Consell d’Europa a efectes que aquesta tingui com a objectius concrets la viabilitat i l’enfortiment polític de l’organisme a Europa. Aquesta cimera hauria de tenir lloc a Islàndia el maig del 2023.

El Consell d’Europa és la principal organització d’àmbit europeu que vetlla per la democràcia, el respecte dels drets humans i l’Estat de dret. Andorra n’és un dels seus 46 membres des del 1994. Després de la presidència d’Itàlia, ara n’assumeix la direcció Irlanda.

Signatura del Segon protocol addicional al Conveni de Ciberdelinqüència

En el marc del seu desplaçament, la ministra d’Afers Exteriors, tal com han fet alguns dels màxims representants a Torí, ha signat el Segon Protocol addicional al Conveni de Ciberdelinqüència sobre cooperació millorada i divulgació de proves electròniques del Consell d’Europa. L’abast del segon protocol addicional comprèn l’assistència mútua entre Estats, així com la cooperació entre autoritats competents, principalment per l’obtenció de proves i informació sota estrictes garanties de protecció de dades personals i dels drets humans i llibertats fonamentals.

Reunions bilaterals

Aquest divendres Maria Ubach ha mantingut diverses reunions bilaterals amb alguns dels seus homòlegs presents a Torí. En concret, Ubach s’ha trobat amb el ministre d’Afers Exteriors i Comerç d’Hongria, Péter Szijjártó, amb qui ha abordat la possibilitat d’ampliar la cooperació en l’àmbit turístic en un sentit sostenible, així com en l’àmbit recerca i innovació. Szijjártó, per la seva part, ha reiterat el suport del seu govern a Andorra en les negociacions per assolir un Acord d’associació amb la UE.

La titular d’Afers Exteriors també s’ha reunit amb la ministra adjunta d’Afers Exteriors de Bulgària, Velislava Petrova. Durant la trobada ambdues representants han compartit la importància de reforçar les relacions bilaterals entre Andorra i Bulgària a nivell turístic. En l’àmbit financer han plantejat la possibilitat de negociar un Conveni per eliminar la doble imposició (CDI) entre Andorra i Bulgària. De la mateixa manera que el ministre hongarès, Velislava Petrova ha manifestat el suport de Bulgària a l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. Finalment, Ubach ha convidat a la seva homòloga a visitar el Principat.

Així mateix, la ministra ha celebrat una reunió bilateral amb el secretari d’Estat d’Afers Exteriors i Europeus d’Eslovàquia, Martin Klaus, amb qui ha compartit les conseqüències globals del conflicte a Ucraïna i s’han instat a estudiar l’establiment d’un memoràndum d’entesa per a les relacions bilaterals entre els dos països.

A Torí, Maria Ubach també s’ha trobat amb la secretària d’Estat d’Afers Exteriors de Suïssa, Livia Leu. Ambdues representants han reprès el diàleg que van mantenir els ministres de finances andorrà i suïs a Washington –en el marc de les Reunions de Primavera de l’FMI– relatiu a la possibilitat de negociar un CDI. Ubach ha informat la secretària d’Estat sobre l’estat de les negociacions amb Brussel·les sobre l’Acord d’associació.

Finalment, Maria Ubach s’ha trobat amb el president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa, Gerhard Ermischer. La titular d’Afers Exteriors ha convidat Ermischer a visitar Andorra per tal que pugui conèixer de primera mà l’aplicació de la participació ciutadana al Principat. Ubach ha traslladat a Ermischer la voluntat d’Andorra d’estrènyer la col·laboració amb la Conferència de les ONG del Consell d’Europa.