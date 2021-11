El Parc de la Serradora s’embelleix amb la implicació dels joves amb un grafit

El Parc de la Serradora, al carrer Prat Salit de Santa Coloma i que té connexió amb el passeig del riu, s’està embellint aquests dies amb la col·laboració dels joves. S’hi està pintant un grafit de 50 metres que mostra el procés de creació d’una taula d’skate i hi incorpora l’element de la serradora com a eina per treballar la fusta. D’aquesta manera, la il·lustració recorda que aquest espai va ser, fins a principi del segle XX, una de les darreres serradores que hi va haver a Andorra.

El departament de Joventut ha estat l’impulsor del projecte després que l’Associació d’Skateboard i Snowboard d’Andorra va proposar la idea de decorar el mur del parc. El conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha explicat que amb la iniciativa s’ha volgut implicar tant els integrants del col·lectiu d’skaters com els joves usuaris del Rusc, amb la voluntat que es facin més seu un dels espais que més utilitzen.

Per això mateix, aquest dijous, en el marc de les vacances escolars de Tots Sants, s’ha organitzat un taller d’iniciació a la tècnica del grafit. Els joves participants han ajudat l’autor del mural, el resident ED Zumba (Eduardo Dantas), a completar-lo.

Es treballa amb la idea que la setmana vinent, sempre que la climatologia ho permeti, l’obra quedi acabada.

Alain Cabanes, a més, ha remarcat que l’skate parc de la Serradora ha esdevingut un espai de referència dels joves de la parròquia d’Andorra la Vella i ha recordat que, de fet, és fruit d’una demanda del Consell dels Infants i que també es va voler implicar el col·lectiu en el procés de disseny de la pista de la instal·lació, que es va posar en marxa l’estiu del 2019. Així doncs, des del departament es va demanar l’opinió a l’Associació d’Skateboard per poder ajustar l’espai, de 700 metres quadrats, a les necessitats dels practicants.

El conseller d’Esports i de Joventut també ha ressaltat que la de la Serradora és una de les diferents zones esportives urbanes que s’han adequat recentment a la parròquia, i a les quals se sumen l’àrea esportiva del Parc Central, el circuit de cal·listènia de la recta de la Margineda i les futures pistes de bàsquet que s’habilitaran al carrer Prat Salit fruit dels primers Pressupostos participatius.

Entre les activitats que s’han dut a terme a l’Skate Parc, destaca la del passat 11 de setembre, quan l’espai va acollir una prova de la Lliga catalana d’skateboard amb molt èxit d’assistència.

Una trentena de joves per Tots Sants al Rusc

L’activitat d’aquest dijous s’emmarca en el programa de propostes que s’han preparat al Rusc-Servei de Joventut aquesta setmana de vacances de Tots Sants per als joves i en el qual participen una trentena de joves.

Entre dilluns i demà s’ha organitzat, a més del taller de grafit, una sortida a Barcelona per fer un Escape room, visitar l’exposició Klimt: l’experiència immersiva i fer una activitat a l’Skatepark de Sant Adrià; un taller de maquillatge terrorífic i una festa de la Castanyada.

A més, l’espai del Rusc continua obert tota la setmana i té de mitjana 25 usuaris al dia.