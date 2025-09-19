La UEU organitza la quarta edició de la Caminada pels Voltants de l’Alt Urgell

La Unió Excursionista Urgellenca organitza la quarta edició de la Caminada pels Voltants de l’Alt Urgell, amb dos recorreguts de marxa nòrdica que enguany, com a novetat, tindran la sortida i l’arribada al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. L’activitat es durà a terme aquest mateix dissabte, 21 de setembre.
La proposta, inclosa al calendari del Circuit Català de Marxa Nòrdica, compta amb el suport de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). El dia de la prova, les rutes començaran a 2/4 de 10 del matí amb la recollida de dorsals. Les sortides seran al cap de mitja hora, a les 10.
Els inscrits poden triar entre dues opcions noves de circuit: una caminada curta de 8 quilòmetres, amb un desnivell total de 150 metres, i la marxa llarga de 14,5 km, amb un desnivell de 400 metres. Cal que tots els participants portin els seus pals de marxa nòrdica.
El preu de la inscripció és de 10 euros per als federats i 15 euros per als no federats, en l’opció curta. El cost per a participar a la sortida llarga és de 15 euros i 20 euros, respectivament. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de la FEEC.
A més de la FEEC, la Caminada pels Voltants de l’Alt Urgell té la col·laboració del Parc Olímpic del Segre, la Cooperativa Cadí, Menja’t l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Arbeletxe i l’Asssociació Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus.