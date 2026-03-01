El Museu-Catedral d’Urgell organitza visites per a conèixer la col·legiata de Santa Maria, juntament amb l’EMD de Castellbò

El Museu –Catedral de la Seu d’Urgell i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò han organitzat una visita guiada titulada “Els poders feudals de Castellbò”. Es tracta d’una ruta que s’ha organitzat per primera vegada i que permet entendre el poble de Castellbó com un conjunt històric en el que la col·legiata de Santa Maria i el castell s’expliquen mútuament i conformen un relat que forma part del llegat de la contrada.
Castellbó, capital històrica del vescomtat del mateix nom, va arribar a ser cap i casal d’un extens territori que comprenia les valls de Sant Joan, Pallerols, Aguilar, Cabó i Adraén, a més de les possessions pallareses a la vall Farrera i la vall d’Àssua i viles tan importants com Castellciutat, Organyà, Coll de Nargó i Gerri de la Sal, sense oblidar el monestir de Sant Serni de Tavèrnoles.
L’any 1208, Ermessenda, filla d’Arnau de Castellbò, es casà amb el comte Roger Bernat II de Foix de manera que el vescomtat de Castellbò passà a integrar-se al comtat de Foix, un dels més importants d’Occitània, fins que l’any 1548 fou incorporat a la Corona d’Aragó.
Durant la visita, que ha estat preparada amb el suport del Bisbat d’Urgell i de l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó, es podrà aprofundir en els elements del poder feudal que s’hi van establir: la vinculació amb el territori, l’estructura políticosocial i el fet religiós. Es vol mostrar una visió clara i profunda del passat medieval del poble i del paper que va tenir dins el context del Pirineu.
La visita es podrà seguir en tres dates diferents: el 14 de març, a les 12h; el 25 de juliol a les 17:30h; i el 24 d’octubre, a les 12h;. És imprescindible comprar les entrades prèviament al Museu-Catedral. Es pot fer personalment al mateix museu, situat a la plaça del Deganat s/n; enviant un correu electrònic a info@museucatedralseudurgell.org; o bé trucant al 973 353 242. El preu de la visita guiada és de 10€ l’entrada general i 8€ la reduïda. Consular descomptes a la pàgina web www.museucatedralseudurgell.org
El recorregut començarà al castell, situat dalt d’un turó estratègic que domina tota la vall. Les restes de la fortalesa recorden el paper central dels vescomtes de Castellbò en l’Edat Mitjana, i la importància defensiva i simbòlica d’aquest indret, en un territori de frontera. Des del turó del castell, la mirada es dirigeix cap al peu de la muntanya, on s’alça la col·legiata.