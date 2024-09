Darius Mc Ghee trenca el somni europeu del BC Andorra (99-91)

El BC Andorra ha experimentat el sabor amarg de la derrota a Europa. Foto: BC Andorra

El BC Andorra no jugarà la fase de grups de la Basketball Champions League després de caure eliminat a les semifinals de la fase prèvia contra els alemanys del Telekom Bonn per 99 a 91, en un partit on ha destacat la magistral actuació del rival Darius Mc Ghee amb 37 punts. Ha estat l’artífex de la derrota tricolor, juntament amb altres aspectes esportius que Natxo Lezcano segur que sabrà calibrar.

Els andorrans no han començat bé el partit errant molts tirs lliures, tot i així, arran de la intensitat defensiva dels alemanys, això ha permès entrar en bonus molt aviat als andorrans, cosa que ha fet que al final del primer quart s’arribés només dos punts per sota 20-18. Ha estat tanta la intensitat defensiva del Telekom Bonn que Jerrick Harding i Chumi Ortega han acabat el partit amb esparadraps a la cella, de les garrotades que donaven els alemanys.

Al segon quart, els de Natxo Lezkano han seguit fora del partit, carregant-se de faltes amb el joc interior, amb Lammers i Dos Anjos que ja tenien dues faltes i perdent els papers amb dues antiesportives amb una mateixa jugada d’Okoye i Doukombya, els alemanys ho aprofitaven per a posar un coixí en el marcador i anar-se’n per sobre els 10 punts de diferència, arribant al descans amb un 51-39 en el marcador.

Al tercer quart, la ferida del BC Andorra s’ha fet més gran. L’encert increïble des de la línia de 3 dels alemanys els ha donat el seu màxim avantatge amb +19 punts. Ha estat llavors quan els andorrans han reaccionat gràcies a un Kyle Kuric que sostenia l’equip des del triple. Avui ha estat el màxim anotador dels tricolors amb 19 punts. A la part final del tercer quart se l’hi han afegit a la causa la bona direcció en el joc de Ferran Bassas, el caràcter de Chumi Ortega i un bon Nacho Llovet que ha sabut substituir a uns Lammers i Dos Anjos carregats de faltes. Mica en mica els andorrans han remuntat fins tornar-se a posar per davant en el marcador amb el 73-77 ja dins de l’últim quart.

Ha estat llavors quan ha tornat a aparèixer un increïble Darius Mc Ghee acompanyat del també nord-americà Fleming Jr amb uns quants triples inversemblants dels dos, des de pràcticament el mig del camp. La parella ha tornat a distanciar el Telekom Bonn en el marcador fins al 99-91 final.





Anotadors del Telekom Bonn: Darius Mc Ghee (37), Jonathan Böhre (4), Sam Griessel (9), Philandrous Fleming Jr. (17), Rivaldo Soares (2), Angelo Allegri (7), Bodie Hume (4), Till Pape (2), Lars Thiemmann (2), Thomas Kennedy (15).

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (8), Nacho Llovet (8), Jerrick Harding (13), Stan Okoye (4), Chumi Ortega (11), Ferran Bassas (5), Felipe dos Anjos (2), Kyle Kuric (19), Nikos Chougkaz (8), Ben Lammers (4), Seykou Doumboya (9).