El departament de Comerç incoa vint expedients sancionadors el primer semestre de l’any

Cada vegada hi ha una major conscienciació dels comerços envers els drets que tenen els consumidors i la millora en els darrers anys ha estat d’un “200 per cent”, tal com destaca el director del departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, que emfatitza que des del 2013, amb la legislació de comerç, es va fer un pas important, ja que es van equiparar els drets als de la resta de països de la Unió Europea i es va superar una llei antiga que era “molt genèrica” i que no donava una protecció tant “potent” al client.

Malgrat aquesta millora, queda feina per fer i, així, ho evidencien els 20 expedients sancionadors tramitats el primer semestre de l’any, setze més que en el mateix període de l’any anterior.

Pujol contextualitza aquesta dada d’expedients destacant que “depèn molt del moment”, ja que hi ha èpoques en què hi ha més denúncies que d’altres. De fet, aquest primer semestre de l’any s’han tractat 256 reclamacions de consum, dotze més que l’any anterior, i s’han fet 128 inspeccions a comerç, 36 més que el mateix semestre de l’any passat.

Cal detallar que un d’aquests expedients ha estat relacionat amb infraccions a la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor (vulnerar els drets i interessos del consumidor); onze han tingut a veure amb la Llei de comerç (vuit per dur a terme una activitat no autoritzada i tres per fer l’activitat d’agent i gestor immobiliari sense autorització administrativa); tres han estat relacionats amb la Llei d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç (incompliment en l’horari d’obertura dels comerços) i cinc han estat per incompliments a la Llei 16/2019 de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac (venda de productes del tabac per sota del preu publicat).

L’any passat, en el mateix període, es van incoar quatre expedients, tres relacionats amb infraccions a la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor (un per negar-se a tramitar una reclamació; un altre per no fer-se càrrec d’una garantia legal i un per vulnerar els drets i interessos del consumidor i per realitzar una publicitat enganyosa) i un relacionat amb la Llei de comerç (per una activitat no autoritzada administrativament).

Pujol subratlla el “canvi espectacular” que en els darrers anys han experimentat alguns sectors, com per exemple el comerç electrònic, l’àmbit dels contractes d’habitatge o la compravenda de vehicles de segona mà i, tot i que afegeix que evidentment encara queda feina per fer, subratlla la tasca pedagògica i de mediació que es fa des del departament perquè es compleixin les lleis.

Moltes de les inspeccions que es fan són per les denúncies que tramiten els consumidors o clients, però Pujol subratlla el fet que els dos inspectors de comerç també duen a terme moltes accions d’ofici. Aquest any, de fet, se n’han fet un centenar. Entre els controls duts a terme a comerç destaquen 58 a diferents establiments del Pas de la Casa amb relació als preus de venda de productes del tabac.

El director del departament manifesta que aquestes inspeccions es van fer sense previ avís i que van donar com a resultat la constatació d’un seguit d’incompliments. Altres 21 es van fer conjuntament amb Medi Ambient per al control de locals d’oci nocturn, tant per a comprovar l’activitat registrada com pel nivell sonor.

Altres vint controls van estar relacionats amb la temàtica de l’intrusisme: catorze en la venda de productes i serveis; dos en el transport de mercaderies; dos en la gestió immobiliària; un en el lloguer d’apartaments turístics i un altre en serveis informàtics. Set inspeccions han estat vinculades a l’ús d’una marca o signe d’Estat en la publicitat de productes alimentaris i artesanals.

En aquestes es va constatar que unes galetes i una mel podien provocar confusió i/o error al consumidor respecte la seva procedència i es va retirar de la zona de productes d’Andorra. Altres cinc controls van ser pel rètol de l’establiment; quatre pel que fa al procediment simplificat d’obertura de negocis; tres relacionats amb la protecció del consumidor; altres tres pels horaris comercials, la mateixa xifra que pel que fa a la comunicació de vendes promocionals; dos relatius al compliment de l’ús de la mascareta i altres dos per l’objecte, el lloc i el nom comercial autoritzats.

Des de l’àrea de Comerç, Competència i Consum posen l’accent en què en qualsevol inspecció que es realitza es verifiquen com a mínim les activitats que realitza, la informació al consumidor, possible ús de marques o signes d’Estat i la publicitat dels preus.

Quant a les reclamacions de consum, d’entre les 256 tractades 101 corresponen a diferents àmbits. 38 estan relacionades amb el comerç electrònic; 24 amb la venda al detall; 23 amb vehicles, la mateixa xifra que l’habitatge; catorze tenien a veure amb l’electrònica; deu amb la restauració; deu amb els bancs; vuit amb les assegurances i altres cinc amb grans establiments.

Pujol incideix que els expedients i les sancions imposades, “que no són petites”, realment s’incoen i s’imposen quan l’incompliment és molt flagrant i l’incompliment és molt evident i reivindica la tasca pedagògica que s’ha fet i també que s’hagi donat “molta força” al departament i també “credibilitat”. A banda de la conscienciació dels comerços, el director del departament també remarca la dels consumidors i recorda que s’ha fet promoció dels drets i deures perquè tothom en sigui coneixedor. De totes maneres, els agradaria fer més accions, com per exemple introduir aquesta temàtica a les escoles.

Inspeccions d’ofici

Pujol reivindica la feina d’inspeccions d’ofici que duen a terme els tècnics i detalla que es personen per a verificar certs aspectes com les vendes promocionals o els períodes de rebaixes. Així, per exemple, fan una compra fictícia per a verificar que les promocions s’ajusten amb els preus que realment s’apliquen als clients i en el cas de les rebaixes es vetlla perquè un cop passat el període es retirin els rètols que les anuncien, entre molts altres aspectes.

Un dels reptes del departament de cara al futur és fer front al canvi cap al comerç electrònic i les especificitats que porta implícites, com per exemple, l’àmbit territorial, tenint en compte que hi ha reclamacions que es tramiten a Andorra i sobre les quals el departament no té potestat.