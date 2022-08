Tercera jornada de lliga per al FC Andorra que juga a les Illes Canàries

Sarabia no té baixes i podrà comptar amb els dos darrers fitxatges. A Gijón l’Andorra va tenir molta possessió, però va crear poc perill el contrari que el seu rival. Avui, els dos equips voldran la pilota, però, no es descarten sorpreses.

Els dos conjunts venen amb dinàmiques oposades. L’Andorra guanya al debut i surt golejat de Gijón. Las Palmas no va passar de l’empat en el debut a casa i ve de golejar el Màlaga com a visitant.

El pròxim rival del FC Andorra té un equip farcit de figures, però no està gens clar que puguin jugar. Vitolo està descartat. Jonathan Vieira tres quarts del mateix. Sandro, ex del Barça, entre d’altres, encara no està inscrit, però podria ser la novetat de García Pimienta. El jove Alberto Moleiro, 18 anys, es va exhibir a Màlaga i serà el timó de l’equip. El xiulet inicial serà a les 10 de la nit en directe per Ràdio Nacional i andorradifusio.ad