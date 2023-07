Boí Taüll i Vallter inauguren la temporada d’estiu

Rutes guiades en bicicleta elèctrica per a tota la família a l’estació de Boí Taüll (Govern.cat)

FGC Turisme continua en ferm el seu compromís amb la desestacionalització del turisme de muntanya amb l’obertura de les estacions catalanes de Boí Taüll i Vallter, avui dissabte, 15 de juliol. Aquesta notícia arriba després que La Molina i Vall de Núria ja obrissin els seus remuntadors i serveis d’estiu durant el mes de juny, les quals van marcar l’inici de la temporada d’estiu de les estacions de muntanya de FGC.

D’aquesta manera, quatre de les estacions de muntanya de FGC Turisme estan plenament operatives oferint un ampli ventall d’activitats diverses per a tots els públics. A través de la combinació d’esports, patrimoni natural i cultural, l’entitat està fermament compromesa a mantenir obertes les seves estacions durant tot l’any, brindant als visitants una experiència enriquidora i única passant del blanc de l’hivern al verd de l’estiu.

Boí Taüll i Vallter inicien la temporada aquest dissabte i estaran obertes diàriament fins al diumenge 3 de setembre. Vallter també ho farà els dies 9, 10 i 11 de setembre.





Les estacions de muntanya situades als extrems del Pirineu Català

Vallter, situada al Ripollès, és l’estació de muntanya més oriental de Catalunya i ofereix un entorn impressionant envoltat de cims de prop de 2.900 m d’altitud. Aquesta temporada d’estiu, l’estació estrena tres circuits d’orientació amb diferents nivells de dificultat. A més, els visitants poden gaudir d’un passeig panoràmic en el Telecadira Jordi Pujol Planella, que els porta fins als 2.535 m, on es troba la cafeteria Les Marmotes i el naixement del riu Ter. També es pot admirar el punt panoràmic Mirador-Balcó de la Costa Brava, des del qual es pot contemplar el golf de Roses. Vallter és també porta d’entrada al parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que ofereix rutes de senderisme i “trail running” per a ascendir a cims com el Pic de Bastiments, el Gra de Fajol i el Pic de la Dona. El ciclisme de carretera és un altre gran atractiu, amb un port de muntanya de primera categoria que uneix l’estació amb el poble de Setcases.

D’altra banda, Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, és a l’oest del Pirineu de Lleida i és porta d’entrada al Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i ofereix una gran varietat d’activitats per als visitants. S’ofereixen rutes guiades en bicicleta elèctrica amb traçats per a tots els nivells. També es pot triar l’activitat de la gimcana La Nova llegenda de Pyrene a través de la guia digital que recorre la part baixa i mitja de l’estació amb 11 fites i una durada aproximada de dues hores trenta minuts. Les rutes de senderisme permeten descobrir l’entorn i la diversitat de flora i fauna de la zona, incloent-hi l’ascens al cim de les Raspes Roies. A nivell cultural es pot explorar el patrimoni romànic de la Vall de Boí, amb esglésies i pobles declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO, com les esglésies de Sant Joan i Sant Climent.

Els visitants de Vallter també tenen l’oportunitat de gaudir de l’oferta gastronòmica de l’estació. La cafeteria Les Marmotes és un lloc perfecte per a fer una pausa i degustar plats deliciosos mentre es gaudeix de les vistes panoràmiques. A més, l’estació ofereix serveis de restauració amb plats tradicionals de la regió, que permeten als visitants descobrir la riquesa de la gastronomia del Ripollès. A Boí Taüll, hi ha oberta la Terrassa Bar Solarium Font Ginebrell, on es pot gaudir d’unes vistes d’alçada.

Amb la seva combinació de natura, esports, cultura i gastronomia, Vallter i Boí Taüll ofereixen experiències úniques als visitants durant la temporada d’estiu. Tant si es busca l’emoció de l’aventura a la muntanya com si es prefereix gaudir de la tranquil·litat i la bellesa dels paratges naturals, aquestes dues estacions són destinacions perfectes per a tota la família. Amb la seva ubicació privilegiada i la seva oferta completa d’activitats, Vallter i Boí Taüll prometen una experiència inoblidable en plena natura dels Pirineu Català.