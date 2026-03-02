Tres arrestats per alcohol al volant, un dels quals va patir un accident de danys materials contra dos cotxes aparcats

Per alcohol al volant, la Policia ha arrestat un conductor de 23 anys amb una taxa d’1,52; un turista de 20 anys que circulava amb una alcoholèmia d’1,84 i un altre conductor, de 21 anys, amb un positiu d’1,65. Aquest últim havia tingut un accident de circulació de danys materials a Sant Julià de Lòria, dissabte, a primera hora del matí. Va col·lidir contra dos vehicles que estaven aparcats al carrer Doctor Palau i va ser controlat, inicialment, pel Servei de Circulació.
Detinguda per incomplir una ordre d’expulsió
Finalment, una turista de 35 anys va ser detinguda a la frontera del riu Runer com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública. La dona arrestada estava incomplint una ordre d’expulsió del país.