Tres arrestats per alcohol al volant, un dels quals va patir un accident de danys materials contra dos cotxes aparcats

Un aparell per a mesurar l'alcoholèmia
Per alcohol al volant, la Policia ha arrestat un conductor de 23 anys amb una taxa d’1,52; un turista de 20 anys que circulava amb una alcoholèmia d’1,84 i un altre conductor, de 21 anys, amb un positiu d’1,65. Aquest últim havia tingut un accident de circulació de danys materials a Sant Julià de Lòria, dissabte, a primera hora del matí. Va col·lidir contra dos vehicles que estaven aparcats al carrer Doctor Palau i va ser controlat, inicialment, pel Servei de Circulació.

Detinguda per incomplir una ordre d’expulsió

Finalment, una turista de 35 anys va ser detinguda a la frontera del riu Runer com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública. La dona arrestada estava incomplint una ordre d’expulsió del país.

