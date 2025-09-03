FEDA Cultura tanca les Nits d’estiu amb una visita guiada nocturna a l’MW Museu de l’Electricitat

L’MW Museu de l’Electricitat serà l’escenari de la darrera activitat de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, aquest mateix dimecres, 3 de setembre, a les 19 hores. Concretament, la trobada que tancarà el cicle estival de la branca cultural de FEDA, serà una visita nocturna guiada per l’exposició temporal que hi ha actualment al museu, ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’.
“L’exposició fotogràfica de Pascal Maitre sobre el carbó vegetal està agradant molt als visitants, no només perquè visualment és potent i transmet molt bé una situació en la qual viuen milions de persones al món” ha afirmat la coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar. A més a més, ha afegit que “també ens ajuda a imaginar una Andorra abans de l’arribada de l’electricitat, on el carbó vegetal jugava un paper clau”.
L’assistència a la visita guiada és gratuïta, però és imprescindible fer una reserva prèvia a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. És aconsellable portar una manta o estoreta per a seure a terra i roba d’abrigar.
Aquesta és la darrera activitat d’enguany de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, que van donar el tret de sortida el passat mes de juny amb la visita nocturna a la mateixa exposició de l’MW Museu de l’Electricitat. Durant aquests mesos, l’art i la cultura s’han agafat de la mà amb el patrimoni industrial i la natura en el sempre especial Camí hidroelèctric d’Engolasters.