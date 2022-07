El PS d’Encamp, a favor del projecte del FC Andorra per a Prada de Moles, però amb dubtes

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han assegurat estar a favor del projecte del FC Andorra per a la Prada de Moles, que ha de suposar el retorn de l’entitat esportiva a la parròquia i una reactivació econòmica. Ara bé, la forma d’adjudicació provisional i condicionada, inexistent en l’ordenament jurídic andorrà, els ha generat prou dubtes com per a abstenir-se de la votació en la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous.

Rios ha afirmat que és un projecte “que compartim i és il·lusionant”, i ha recordat que la formació socialdemòcrata duia en el seu programa electoral el compromís per a fer que el FC Andorra mantingués la seva seu a Encamp. Però “una altra cosa és el procediment”, ha explicat, que els genera dubtes perquè s’utilitza una fórmula “mai vista” i, per la qual cosa, aquest dijous, ell i el seu company de fila, s’han abstingut.

Ara bé, els consellers de PS+Independents d’Encamp s’han compromès a votar a favor, “si escau”, quan l’adjudicació sigui definitiva, cosa que ha de ser abans de sis mesos.