Dona vida i originalitat a les parets amb pintura

Una parella pintant una habitació de la llar (iStock)

Pintar una habitació pot semblar un simple acte estètic; no obstant això, amb la dosi correcta de creativitat i tècnica, pot transformar-se en una autèntica obra d’art. La pintura és l’aliat perfecte per a una renovació econòmica, ràpida i efectiva dels seus espais.

El color té un profund impacte en com percebem i ens sentim en un espai. Un to pastel pot aportar serenitat i amplitud a una habitació, mentre que un color intens pot afegir energia i personalitat. Les opcions són infinites, i en la seva diversitat radica la màgia.

A més de l’elecció de colors, podem agregar un toc d’originalitat amb tècniques que aportin textura i dinamisme a la superfície. Per exemple, la combinació de dos tons del mateix color produeix un efecte de vetes que afegeix profunditat i moviment a la paret.

Com aconseguir l’efecte de vetes?

Assegura’t que la paret estigui neta i lliure d’imperfeccions. Tria un to pastel del color desitjat i pinta la paret. Espera que s’assequi completament. Abans d’aplicar el to més intens, enrotlla un fil al voltant del corró. Aquest fil crearà solcs en el corró que, en pintar, produiran un efecte reixat en la paret. Deixa assecar i admira la teva creació.

Les tècniques decoratives no sols es limiten a l’elecció del color, sinó també a com s’aplica. Amb la tècnica del fil, pots convertir una paret comuna en una peça central de disseny.





Per opendeco