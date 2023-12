La futura residència de la Seu preveu 90 places, 12 pisos assistits i un centre de dia

Render exterior de la futura residència per a la gent gran a la Seu (Aj. la Seu)

L’avantprojecte de nou centre residencial per a gent gran a la Seu d’Urgell contempla la construcció d’un edifici de tres plantes, en el qual la primera i la segona planta es dedicaran específicament a residència, amb una capacitat de 90 places distribuïdes en 5 unitats de convivència, amb 18 persones en cadascuna. De les 90 places residencials, el 70% serien individuals i el 30% dobles. També s’hi contempla 12 pisos assistits i 40 places de centre de dia, a més d’espais de restaurant, perruqueria, bugaderia i “tots els serveis necessaris perquè la gent gran gaudeixi d’una vida benestant”.

Així ho han expressat l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, a l'acte públic de presentació de l'avantprojecte. Per Barrera, "es tracta d'una residència moderna i pionera, on la gent gran podrà passar aquesta etapa de la seva vida amb dignitat". El batlle urgellenc hi ha afegit que aquest equipament ha estat "reivindicat durant anys i ara comença a caminar" i que "és una prioritat per aquest equip de govern". També ha assegurat que la voluntat "és que sigui una residència de gestió pública".





Finançament

Pel que fa a com es pagarà el projecte quan estigui a punt, l’Ajuntament de la Seu compta ja amb 3 milions d’euros de finançament per part de l’Estat. Aquesta partida, però, té un límit temporal, perquè d’acord amb el document facilitat des del Ministeri, la residència haurà d’estar construïda abans del març del 2027.

El cos total s’ha calculat en 14.000.000 euros. Per als 10 milions i escaig que encara falten, l’equip de govern municipal està fent gestions per a trobar el finançament necessari. En aquest sentit, esperen que a la partida que ha promès el Govern espanyol s’hi afegeixin les que poden fer la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.

Quant a la ubicació, des de l’Ajuntament han confirmat la voluntat de construir la residència al costat de l‘edifici d’INEFC Pirineus; és a dir, en una parcel·la de la nova àrea urbana de l’Horta del Valira. El recinte ocuparà 4.859 m2, dels quals uns 2.000 m2 estaran reservats per a l’edifici, mentre que els altres 2.900m2 “asseguraran un entorn privilegiat en el qual la gent gran podrà sortir a l’aire lliure i fer vida”, segons han expressat per part del consistori.