Deixar de mossegar-se les ungles: consells per a petits i grans

Un home menjant-se les ungles a la feina (Getty images)

Mossegar-se les ungles és un hàbit molt comú que afecta tant nens com adults. Aquest comportament, conegut com a onicofàgia, sovint està relacionat amb l’estrès, l’avorriment o fins i tot amb la necessitat d’autoconsolar-se en moments d’ansietat. Tot i que pot semblar una pràctica inofensiva, mossegar-se les ungles pot causar problemes de salut, com infeccions, deformitats a les ungles o danys a les dents. Per sort, deixar aquest hàbit és possible amb una mica de perseverança i les estratègies adequades.

El primer pas per a deixar de mossegar-te les ungles és entendre per què ho fas. Estàs nerviós, avorrit o potser ho fas sense adonar-te’n? Identificar el desencadenant és fonamental per a trobar una solució eficaç.





Alguns consells per a deixar de mossegar-se les ungles, són:

Fes servir productes amargs

Existeixen esmalts específics amb un gust desagradable que es poden aplicar a les ungles. Aquestes substàncies dissuadeixen de posar-se els dits a la boca i poden ser especialment útils per a nens i adults que mosseguen les ungles de manera inconscient.



Mantingues les ungles curtes i cuidades

Les ungles ben tallades i polides són menys temptadores. A més, cuidar-les pot ajudar-te a veure-les com una part que vols protegir, en lloc de danyar-les.



Prova tècnica de relaxació

Si mossegar-te les ungles està relacionat amb l’estrès o l’ansietat, activitats com la meditació, la respiració profunda o el ioga poden ajudar-te a gestionar millor aquestes emocions.



Ocupa les mans amb altres activitats

Porta una pilota antiestrès, fes servir un filador (fidget spinner) o practica activitats manuals com dibuixar o fer manualitats. Això pot distreure’t i evitar que et posis les mans a la boca.



Utilitza reforços positius

Felicita’t pels petits avenços. Pots establir objectius, com per exemple, mantenir les ungles sense mossegar durant una setmana, i recompensar-te quan ho aconsegueixis.



Porta guants o usa protectors d’ungles

Aquest truc és especialment útil per als nens o per a situacions en què és difícil controlar l’impuls. Els guants impedeixen l’accés a les ungles i ajuden a trencar l’hàbit.



Consulta un professional si cal

Si l’onicofàgia és molt severa o està associada amb problemes emocionals més profunds, és recomanable buscar l’ajuda d’un psicòleg o un terapeuta. Ells poden ajudar-te a entendre i tractar l’arrel del problema.

Per als nens, és important abordar aquest hàbit amb paciència i comprensió. Evita renyar-los o fer-los sentir malament, ja que això pot augmentar l’ansietat i empitjorar el problema. En canvi, aposta per reforços positius i alternatives que els ajudin a canalitzar les seves emocions.

Deixar de mossegar-se les ungles pot requerir temps i dedicació, però amb constància i les estratègies adequades, és un objectiu assolible. Tant si ets un adult com un nen, és important recordar que trencar un hàbit no és fàcil, però els beneficis per a la teva salut i benestar valen l’esforç.