Després de competir en diversos festivals de gènere del món, com ha estat el cas en la secció Anima’t del Festival de Sitges, ‘Decorado’ d’Alberto Vázquez ha arribat als cinemes. El director de la guanyadora del Goya a millor pel·lícula d’animació ‘Unicorn Wars’ (2022), Alberto Vázquez, ha tornat a presentar una nova i desencisada pel·lícula d’animació coproduïda entre Portugal i Espanya. ‘Decorado’ fa una amarga reflexió sobre l’esdevenir del nostre món mitjançant animalons humanitzats, una disquisició futurista que ens condueix als retrats més desesperançats i distòpics augurats per clàssics literaris com el ‘1984’ de George Orwell. El protagonista és un ratolí, Arnold, sense feina, amb una parella en crisis, que creu que la companyia Alma que mana a la ciutat controla les seves vides, que tothom és espiat i que tot plegat és una enganyifa.
Arnold intentarà buscar una sortida utòpica a aquest atzucac amb uns amics per a anar més enllà d’un bosc que envolta la ciutat i que està ple de perills com un mussol depredador o un diable que toca l’arpa. Es tracta d’una faula desencisada que parla del control social i, també, de l’artifici teledirigit de les nostres vides, en sintonia amb clàssics cinematogràfics moderns com ‘El show de Truman’ (1998, Peter Weir). El cineasta gallec ha escrit la seva història amb el guionista Francesc Xavier Manuel a partir del seu propi curtmetratge, ‘Decorado’ (2017), Goya al millor curt d’animació. Una sàtira ferotge, plena d’humor de l’absurd, cinema gamberro, mordaç i imaginatiu per a adults, que conté una cita d’Oscar Wilde com a sentència clarivident que amaga el missatge de la pel·lícula, “El món és un meravellós decorat, però té un repartiment deplorable”.