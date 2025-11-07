Als estius, quan el termòmetre supera els 35 °C i el paisatge s’asseca, una planta menuda i persistent continua brotant entre escletxes i horts: la verdolaga (Portulaca oleracea). Amb tiges vermelloses i fulles carnoses, aquesta herba silvestre no només tolera la calor extrema, sinó que sembla créixer amb més força a mesura que el sol castiga.
Originària de diversos continents i present a la Mediterrània des de fa segles, la verdolaga ha estat tradicionalment considerada mala herba, però avui és reivindicada com a aliment funcional. Rica en àcids grassos omega-3 d’origen vegetal, vitamines A i C, i minerals com el ferro i el magnesi, destaca per les seves propietats antiinflamatòries i digestives.
La seva textura suau i lleugerament mucilaginosa la fa versàtil a la cuina: en cru aporta un toc fresc i àcid a les amanides, mentre que cuinada espesseix sopes i combina amb truites o plats de llegums.
La verdolaga és un exemple clar de com la natura ofereix respostes sostenibles davant l’emergència climàtica. On d’altres cultius defalleixen, ella persisteix, nodreix i connecta amb la saviesa agrícola ancestral.
La seva capacitat d’adaptació i els seus beneficis nutricionals la converteixen en una candidata ideal per a recuperar espais a l’horta i a la taula. Revaloritzar la verdolaga no és només una aposta per una alimentació saludable i de proximitat, sinó també un gest de respecte cap al medi ambient.
Per Tot Sant Cugat