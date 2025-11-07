Consells per a recuperar els cabells després de l’estiu

Ens trobem a la tardor amb un gran repte: una posada a punt en terreny capil·lar. Vam abandonar l’apartament de la platja o l’hotel a la muntanya, i mentre repassem amb una certa nostàlgia les instantànies que ens van deixar les vacances a l’estiu, ara que han passat uns dos mesos bons, el cos ja ens demana que recuperem les nostres rutines i els cabells s’han sumat a la demanda.
La raó és que sí, a nosaltres ens encanta la calor, gaudir del temps lliure, una bona lectura a la platja o capbussar-nos en aquesta piscina que mai té l’aigua suficientment fresqueta. Però la nostra cabellera necessita un reset en iniciar-se la tardor i nosaltres et presentem els millors consells per a recuperar els cabells després dels mesos d’estiu.
Per què la nostra cabellera ens demana un reset?
Des de principi de temporada, ho hem anat advertint i ara veiem com s’ha materialitzat la dinàmica de l’estiu en la nostra salut capil·lar. Sí: l’estiu és un moment especialment lesiu per als nostres cabells, a causa de la combinació explosiva que crea el sol, el vent, el clor i el salnitre, danyant la fibra capil·lar i el cuir cabellut.
Els raigs ultraviolats cremen la cutícula, la capa externa dels cabells, disparant el poder de l’encrespament. A més, aquests raigs descomponen la fibra de queratina dels cabells, condemnant a la cabellera a sofrir una major sequedat, feblesa i aspecte trencadís. I no sols això: l’afebliment de la cutícula capil·lar, tornen els cabells més secs i difícils de manejar. Amb què ens trobem ara? Amb uns cabells secs, trencadissos, fràgils, sense lluentor i amb puntes obertes. El cuir cabellut està tan sensibilitzat, que fins i tot pot aguditzar la caiguda capil·lar, més present a la tardor.
Et recomanem l’ús de fotoprotectors capil·lars, grans aliats per a crear un escut entre la fibra capil·lar i el sol, el salnitre i el clor. Si has utilitzat aquests productes, i compares l’estat actual amb el d’altres anys sense fotoprotectors, veuràs que has pogut pal·liar bastant la degradació que pateixen els cabells en època estival.
Però… així i tot, els cabells et reclamen un plus d’hidratació, nutrició i reparació. Així que anem a romantitzar l’aterratge preparant una rutina per a revitalitzar els cabells i retornar la vida que han perdut mentre nosaltres l’estàvem passant genial.
Garanteix la hidratació profunda dels teus cabells
L’aigua és sinònim de vida i és la clau de qualsevol rutina de bellesa i de recuperació. Això és perquè després de l’estiu, els teus cabells necessiten reposar la humitat perduda per l’agressió de la radiació solar, el salnitre, el vent i el clor de les piscines. Aplica màscares capil·lars riques en olis naturals com l’argània, coco o karité una vegada per setmana per a enfortir la fibra capil·lar i aportar resistència i suavitat.
Encara que per a beneficiar-nos de l’efecte d’aquests productes n’hi ha prou amb menys de cinc minuts, podem treure-li el màxim partit a l’ús de les màscares, impregnant bé la cabellera amb aquests cosmètics capil·lars, recollint-la (la màscara) en una tovallola calenta i deixant que actuïn durant mitja hora i, fins i tot, més.
Per bellezactiva.com