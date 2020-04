Cosmètica i benestar en el mòbil: et presentem les millors aplicacions per a practicar esport a casa!

Aquest article aterra en la nostra vida en el millor moment! Aquestes setmanes hem après a optimitzar tots els recursos que tenim a la nostra disposició, sobretot els tecnològics, per a adaptar les rutines de fora de casa a la llar. No es tracta de viure més enganxats als aparells tecnològics, sinó de treure-li el millor rendiment. I és que fins i tot els menys ‘amants’ de l’esport, ens hem apuntat a fer exercicis per a tonificar el cos i sentir-nos millor. I és que a més dels vídeos online d’exercicis també existeixen apps molt interessants per a matar el temps d’una forma saludable i aixecar-nos del sofà. Quines? Et presentem a continuació les millors aplicacions per a fer esport a casa.

Sworkit

Entrenar a casa és molt més fàcil amb Sworkit, una aplicació que permet dissenyar i seguir rutines d’entrenaments de diferents modalitats (Força, Aeròbics, Estiraments i Ioga). Tenint en compte els teus objectius, aquesta eina crea una agenda diària amb sessions de diferents durades (de 5 a 60 minuts). Disponible per a IOS i Android.

Entrenaments diaris

Més d’un centenar d’exercicis han estat dissenyats per un entrenador personal certificat, aconseguint que aquesta aplicació ‘Entrenamientos Diarios Fitness’ sigui molt útil per a realitzar esport a casa. Enfortir i tonificar els principals músculs del cos és molt més senzill amb aquesta eina que presenta una interfície senzilla per a aprendre a cuidar-te sense sortir de la llar. Disponible per a IOS i Android.

‘Reto 30 días en forma en casa’

Aquesta aplicació ha nascut per a ajudar-nos a aconseguir grans resultats en un sol mes, eliminant el pes que no volem continuar mantenint en el nostre cos d’una forma sana i amb una bona rutina de tonificació. El tercer exemple d’aplicacions per a fer esport a casa, ‘Reto 30 días en forma en casa’, contempla exercicis de preescalfament i figures per a treballar els braços, l’abdomen o les cames. Disponible per a IOS i Android.

Seven 7- Minuts d’exercici

Més de 30 milions de persones són membres d’aquesta aplicació que aconsegueix els màxims beneficis en exercicis que només ens ocupen set minuts al dia. Encara que permet crear un pla específic a les teves necessitats i els teus objectius, ofereix estar en comunicació amb altres usuaris de l’aplicació i poder competir, encara que només sigui per a animar-nos a continuar. Disponible per a IOS i Android.

Ioga per a principiants

I acabem aquest article d’aplicacions per a fer esport a casa amb ‘Yoga para principiantes’, que ens anima a sumar-nos a una modalitat esportiva que presenta múltiples beneficis per al nostre cos a nivell físic (augmentant la força i la flexibilitat) i mental (alliberant l’organisme de l’estrès i aconseguint que es relaxi). S’ofereixen tres pràctiques de ioga: Vinyasa Ioga (amb postures com el gos boca avall), el Hatha Ioga (que alenteix els moviments per a explorar millor les postures) i el Ioga Restauratiu (que allibera la tensió). Disponible per a IOS i Android.

Per bellezactiva.com