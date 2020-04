La deixalleria de la Seu reobre només per a industrials i s’habiliten de nou els kioscans

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet torna a obrir la deixalleria però només per al sector industrial, mentre que per als particulars seguirà tancada mentre duri l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.

La reobertura de la deixalleria només per a les indústries respon a la tornada de l’activitat empresarial, fet que comporta la necessitat de gestionar els residus que generen.

Per poder entrar a la deixalleria cal demanar cita prèvia que es donarà amb un interval de 30 minuts per tal que no coincideixin més d’un industrial dins d’aquest recinte. Per demanar hora per portar residus cal trucar als telèfons de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet: 900 70 10 46 i 973 355 600.

Desinfecció i abastiment dels kioscans

D’altra banda, aquest matí s’ha iniciat la desinfecció dels dispensadors de bosses per recollir les caques de gos a la via pública i es reompliran novament, amb l’objectiu de tornar a estar en servei dels propietaris de mascotes, després que fa unes setmanes es clausuressin.

Respecte als excrements de gos a la via pública, també durant el dia d’avui es porta a terme una actuació especial del Servei Municipal de Neteja Viària per recollir les caques que no s’hagin recollit en carrers, voreres, jardins i parcs de la ciutat. Al respecte, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es demana la responsabilitat de tots els propietaris de gossos que segueixin recollint les defecacions de les seves mascotes per contribuir a mantenir una ciutat neta. Malgrat l’estat d’alarma, segueixen vigents les sancions per incomplir l’ordenança municipal que obliga la recollida d’excrements d’animals de la via pública.

Neteja viària

D’altra banda, el Servei Municipal de Neteja Viària ha tornat avui dilluns el seu servei habitual de dos dies per setmana, els dilluns i els dijous, de netejar els carrers de la ciutat.