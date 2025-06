Coberta del llibre infantil “Coses de la vida dels lèmurs”

Títol: Coses de la vida dels lèmurs

Escriptor: Andrea Antinori

Il·lustrador: Andrea Antinori

Editorial: Club Editor

Pàgines: 56

Edat: Primers lectors

Entre llibre de coneixements i àlbum de ficció, Andrea Antinori se’ns emporta a Madagascar per a fer-nos descobrir els lèmurs, una de les espècies endèmiques més originals d’aquesta illa africana. En el prefaci, l’autor ja ens explica les motivacions i les limitacions d’aquest peculiar tractat en què les dades científiques es distorsionen i s’enriqueixen a través de l’art de la faula i l’humor observacional.

Més de vint dobles pàgines calen a l’autor per a descriure la vida quotidiana d’aquests mamífers feministes i vegetarians, que viuen com barons rampants dalt dels arbres. L’artista italià utilitza el llapis i dos únics colors, el groc i el negre, per a representar els cossos, les mirades expressives i l’hàbitat d’aquests primats. La traducció d’Anna Casassas és coherent, fluida i respecta el to de l’obra original, tot adaptant, quan cal, les expressions idiomàtiques de l’italià al català.

Al final del llibre, l’obra inclou un apèndix amb informació suplementària i unes quantes coses de veritat per a assedegar aquells que busquen certeses i fets reals. Un llibre divertit, captivador i apte per a totes les edats que no us podeu deixar escapar.





Cristina Correro / Clijcat / Faristol