“D’amic i Amat”. A l’estimada església d’Urgell

Josep-Lluís Serrano Pentinat, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

Us saludo amb consideració i afecte en començar la missió com a pastor en la nostra diòcesi d’Urgell. Amb vosaltres, estimada família urgel·litana, voldria agrair els segles i segles de transmissió de la fe que han fet possible que tots nosaltres fóssim comunitat cristiana almenys des del 527 d.C., inici del ministeri del primer bisbe d’Urgell, Sant Just.

Em plau agrair al bon Déu per tot el llarg ministeri del germà en l’episcopat Mons. Joan-Enric Vives que us ha acompanyat i us ha generat a molts de vosaltres en la vida cristina durant un fructífer ministeri episcopal en aquesta església diocesana.

Amb aquesta tradició rebuda dels nostres venerats antecessors bisbes d’Urgell, enceto avui un nou període en la glossa dominical intitulat d’amic i Amat. Fent referència al Llibre d’Amic i Amat del beat Ramon Llull, us convido a emprendre un viatge vital que ens portarà a descobrir la presència de l’Amat en la nostra terra i en la nostra vida de cristians.

El laic Ramon Llull, fill de Mallorca, enmig del segle XIII, enamorat del Senyor, decideix fer-se missioner laic per a predicar la Paraula de Déu i que el poble pogués conèixer Jesucrist.

En la novel·la d’Evast i Blanquerna, l’entusiasta missioner esperona la comunitat a viure en la veritat del Crist i ho fa a través de la raó i del diàleg. Seran les eines en què el jove Llull emprendrà la seva tasca com a filòsof, poeta, místic, teòleg i missioner.

Descobrirem l’essència de la vida cristiana amb el protagonista Blanquerna qui amb les Benaurances programa i viu l’existència: Feliços els pobres en l’esperit, feliços els humils, feliços els qui tenen fam i set de ser justos, feliços els compassius, feliços els nets de cor, feliços els pacificadors, feliços els perseguits per causa de la justícia.

La vida cristiana no s’entén sense la relació personal i íntima amb Déu. I així l’ermità Blanquerna ens oferirà el Llibre d’Amic i Amat, 365 metàfores morals, una per cada dia de l’any, breus diàlegs entre l’home i Déu, entre l’amic i l’Amat.

El contacte diari amb Déu en la pregària personal i en la litúrgia de l’Església és la font on ens alimentem per a la missió. Un missió que sempre serà l’anunci i testimoniatge de Jesucrist i del seu Evangeli.

Amb el meu millor auguri d’estimar i testimoniar a l’Amat enmig de la nostra església d’Urgell, del Vostre servidor,





✠ Josep-Lluís Serrano

Bisbe d’Urgell