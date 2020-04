Converteix-te en una experta del nail art, amb aquestes tres propostes súper acolorides

Gràcies al temps extra que guanyem en quedar-nos a casa estem a punt de convertir-nos en unes expertes del nail art. I és que el disseny d’ungles està més de moda que mai però exigeix pràctica. Per a ajudar-te, avui et portem tres senzills tutorials de la marca OPI, creats amb els tons de la seva col·lecció Mexico City. Tres propostes originals, vibrants i divertides per a omplir les teves ungles –i també els teus dies– d’alegria. Som-hi!

On the dot

1- Aplica base coat per a protegir l’ungla i aconseguir una millor fixació del color.

2- Aplica dues capes de #MyChihuahuaDoesntBiteAnymore.

3- Utilitza un punxó per a realitzar un punt en la part baixa i central de l’ungla, amb #VerdeNiceToMeetYou.

4- Realitza un segon punt, una mica més amunt i sobreposant-se lleugerament al primer, amb #DontTellASol.

5- Finalitza amb el top coat.



All stitched up

1- Aplica base coat per a protegir l’ungla i aconseguir una millor fixació del color.

2- Aplica dues capes de #HueIsTheArtist?

3- Amb un pinzell fi i el to #TelenovelaMeAbout, pinta una línia horitzontal en la part superior, deixant espai entre la punta de l’ungla i la línia.

4- Repeteix el procés, realitzant aquesta vegada la línia una mica més a baix i en el to #DontTellASol. Deixa espai entre les dues línies.

5- Utilitzant un punxó gran i el to #TelenovelaMeAbout, realitza punts per damunt i per sota de la línia del mateix color.

6- Amb un punxó més petit i el to #DontTellASol, pinta una senzilla tira de punts sobre la línia del mateix color.

7- Per a acabar, aplica el top coat.



Inner ull

1- Aplica base coat per a protegir l’ungla i aconseguir una millor fixació del color.

2- Aplica dues capes de #TelenovelaMeAbout.

3- Amb un pinzell fi i el to #HueIsTheArtist?, pinta una mitja lluna en la cutícula i emplena-la.

4- Amb el to Black Onyx/Lady in Black i un pinzell fi, contorneja la mitja lluna. Afegeix pestanyes i un petit cercle dins de la mitja lluna per a crear un ull.

5- Emplena l’ull amb el to #DontTellASol i un pinzell fi, i deixa assecar.

6- Utilitzant un punxó i el to #VerdeNiceToMeetYou, realitza un nail art de formes abstractes per sobre de l’ull.

7- Utilitza un punxó més petit per a crear la pupil·la, usant Black Onyx/Lady in Black.

8- Repeteix el pas anterior utilitzant #HueIsTheArtist? i situant el punt una mica per damunt i a la dreta de l’anterior, per a poder afegir dimensió al conjunt.

9- Finalment, dóna-li el toc final amb el top coat



Per bellezactiva.com