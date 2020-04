Dia Nacional del Conveni de les Nacions Unides relatiu als Drets de les persones amb discapacitat

Des d’avui, cada 27 d’abril, Andorra celebrarà oficialment el Dia Nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.

Així ho va aprovar el Consell de Ministres, en la sessió del dia 8 d’abril del 2020, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy.

Aquesta és una data molt important pel col·lectiu de discapacitats del país ja que el conveni i el seu protocol, constitueixen els primers instruments jurídics universals de protecció i de reconeixement dels drets específics de les persones discapacitades, i són el resultat d’un llarg procés, en el qual van participar diversos actors: Estats membres, Agències i organitzacions importants de les Nacions Unides, Relator Especial sobre Discapacitat, Institucions de drets humans internacionals, i Organitzacions no governamentals, entre les quals van tenir un paper destacat les organitzacions de persones amb discapacitat i les seves famílies.

Com tantes altres activitats aquests dies, la FAAD s’ha vist obligada a suspendre els actes previstos per commemorar aquesta jornada, però no ha volgut que el dia passés desapercebut. És per aquest motiu que s’ha editat un vídeo, amb la participació de diferents membres de l’associació, per donar a conèixer aquesta jornada i per posar en valor les principals reivindicacions del col·lectiu, com la igualtat d’oportunitats, la inserció laboral i social, l’autonomia personal i la dignitat de les persones en totes les seves circumstàncies.

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides i el seu Protocol Facultatiu van ser aprovats el 13 de desembre del 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

Andorra va signar el Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades i el Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades el 27 d’abril del 2007 i els va ratificar l’11 de març de 2014. A dia d’avui, l’han signat 155 Estats i 133 l’han ratificat. El Protocol opcional ha estat signat per 91 Estats dels quals 77 l’han ratificat.

Una de cada deu persones del planeta, uns 700 milions d’habitants de la Terra, pateixen algun tipus de discapacitat física o intel·lectual. Durant segles, aquestes persones han estat en les escoles, feines i institucions “especialitzades”.

El ple reconeixement dels drets de les persones amb discapacitats, així com de l’aportació́ que fan a la societat constitueix una fita en el llarg camí d’afirmació dels drets humans i de la universalitat, indivisibilitat i interdependència d’aquests drets.

El Conveni fa referència de manera particular a les dones i als infants amb discapacitats, en tant que grups de població especialment vulnerables. El Conveni també fa èmfasis en el dret de les persones discapacitades a la seva autonomia de vida i a la seva inclusió en la societat i els estats han d’aplicar mesures en vista a la sensibilització de la societat envers la situació de les persones discapacitades.

Així mateix, a través del Conveni els estats part s’obliguen a prendre mesures relatives a l’accessibilitat; a la protecció de les persones discapacitades en cas de situacions de risc i situacions d’urgència humanitària; a la seva mobilitat personal; al gaudiment d’un nivell de vida adequat i de la protecció social; a la seva participació a la vida cultural, a activitats d’oci i esportives.