Conferència del músic Lluís Casahuga a l’MCTA

Cartell anunciador de la conferència de Lluís Casahuga a l’MCTA (ONCA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) acollirà el pròxim dijous 19 de setembre, a les 19 hores, la segona conferència sobre el discurs musical creat per a l’exposició ‘SONS. Analogies musicals a la pintura’. En aquest cas, serà el músic, compositor i productor Lluís Casahuga qui explicarà el seu procés de creació per a les obres pictòriques que es poden trobar a la mostra del museu.

El discurs musical de l’exposició ‘SONS’ compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA i, enguany, per a fer-lo possible, ha tingut el treball de quatre músics del país: Kic Barroc, Lluís Cartes, Lluís Casahuga i Laura Garcia. Cadascun d’ells ha dissenyat una petita peça musical exclusiva per a cada obra d’art.

L’assistència a la conferència té un cost de 3 euros, que es pagarà directament al museu, i cal fer reserva prèvia a través del telèfon 800 800 o bé per correu electrònic a reserves@mcta.ad.