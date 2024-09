L’FC Andorra empata a casa contra la Ponferradina (1-1)

Imatge del partit FC Andorra 1 Ponferradina 1. Foto: FC Andorra

Empat a casa (1-1) de l’FC Andorra de Ferran Costa contra la Ponferradina en un partit que ha anat clarament de menys a més, ja que en els primers 20 minuts de la primera part, el conjunt del Bierzo ha tingut fins a 3 pals per a avançar-se en el marcador, i qui perdona ho acaba pagant. I així ha passat, en el minut 30, Álvaro Peña ha avançat l’equip del Principat amb un molt bon gol. La primera part s’ha acabat amb 1a 0 sense més ocasions per una i altra banda.

Als primers minuts de la segona part -al 52-, Sibille ha empatat el partit per a la Ponferradina. Ha estat llavors quan s’han donat els millors minuts dels andorrans, amb diverses ocasions clares, com les de Manu Nieto, Alba i Álvaro Martín, però l’1 a 1 no s’ha mogut en el marcador i l’FC Andorra tan sols ha sumat un únic punt a l’Estadi Nacional.

Ara, els tricolors sumen 7 punts i es consoliden a la part alta de la classificació en una cinquena posició momentània. El proper partit serà al camp del Sestao River, el dissabte 21 de setembre, a les 17:30 hores.