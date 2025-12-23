Concentració de la FACC amb Mònica Doria al capdavant

El piragüisme andorrà no s’atura aquestes festes de Nadal amb una concentració a la Seu d’Urgell de tots els palistes de la FACC. Així al treball habitual de Mònica Doria sota les ordres del tècnic de la FACC, Cristian Tobio, s’han sumat els palistes més joves de la federació com són Nil Checa i Ona Perelegre.
Els tres estaran aquesta duent a terme una concentració que ha de servir perquè la palista olímpica pugui continuar amb el seu treball de volum en aquest moment de pretemporada, mentre que els més joves puguin realitzar diferents sessions d’entrenament al costat de Doria.
“És el moment perfecte abans d’acabar l’any per a poder estar junts i més avui que hem fet caiac-cross que sense persones és difícil”, ha apuntat Cristian Tobio, tècnic de Doria. “Estem aprofitant que la Mònica està en volum i així es pot reunir amb els més petits de la federació ajuntant-nos i fent una mica de pinya”, ha destacat Tobio.
En la mateixa línia, Nil Checa ha destacat que “hem entrenat tots junts, hem pogut fer sessions de caiac-cross amb confrontació i podem entrenar tots i aprenem moltes coses”.