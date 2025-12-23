Un incendi destrueix dos contenidors d’escombraries al centre de la Seu

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dilluns a la nit un incendi que ha afectat dos contenidors de recollida selectiva en ple centre de la Seu d’Urgell. L’avís de l’incident s’ha rebut abans de la mitjanit (23.33 h). Per causes que ara s’investiguen, s’ha iniciat un foc en un recipient d’escombraries situat al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, a tocar de la façana del Col·legi La Salle. Les flames han avançat ràpidament i en poca estona han consumit totalment aquest contenidor, alhora que han malmès el que hi havia just al costat fins a deixar-lo inservible.
Al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació del parc de Bombers de la Seu. La seva ràpida intervenció ha permès evitar que el foc es propagués a d’altres contenidors o als vehicles estacionats a la zona. En aquest sentit, en arribar al lloc han separat de seguida la resta de recipients per a aturar aquesta propagació.