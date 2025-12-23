El Pare Noel arriba a Encamp

El Pare Noel ha arribat aquest matí a Encamp, on hi romandrà fins demà al vespre, abans de sortir a repartir els regals de Nadal a totes les llars. Aquest matí, de 10 a 13:30 hores, ha estat present a Casa Cristo, on també hi estarà present de les 16 a les 18:30 hores per a rebre personalment les cartes dels infants que han reservat plaça per a conèixer-lo i explicar-li els regals que desitgen per aquestes festes.
El Pare Noel ha rebut la visita de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. L’activitat, que ha despertat un gran interès entre les famílies també tindrà lloc demà dimecres, 24 de desembre, de 10 a 13:30 hores. Totes les places es van exhaurir dies abans de l’esdeveniment, mostra de la il·lusió que genera aquesta trobada amb el Pare Noel.
Demàdimecres, 24 de desembre, el Pare Noel iniciarà el seu recorregut a les 18 hores des de la plaça dels Arínsols, acompanyat de l’espectacle itinerant “Le Bal”, de la companyia Remue Menage. La cavalcada pujarà pel carrer de la Molina i finalitzarà al parc de l’Ossa, on el Pare Noel rebrà els infants que no hagin tingut oportunitat d’entregar-li la carta.
L’entrega de cartes i la cavalcada i recepció del Pare Noel formen part de la programació de Nadal del Comú d’Encamp, que enguany ofereix un ampli ventall d’activitats per a gaudir en família durant aquestes festes.