Completen la Taula de treball de Professionals d’Intervenció en Violències de Gènere després d’un any d’aportacions dels professionals

Els resultats dels treballs es coneixeran aquest mateix dilluns

La Taula de treball de Professionals d’Intervenció en Violències de Gènere ja és una realitat després d’un any de treball a càrrec de diversos professionals. Aquesta eina serà presentada als mitjans de comunicació aquest proper dilluns, a la tarda i, per tant, és només qüestió d’hores conèixer el seu contingut. La presentació es durà a terme a la seu de l’Institut Andorrà de les Dones.

Aquesta, és una Taula coordinada des de l’IAD i en la què han participat representants de la Batllia, especialistes del Col·legi d’Advocats (COAA), representants de la Fiscalia, mediadores socials, metgesses forenses, representants de la Policia, psicòlogues especialistes, representants del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, representants del SAAS i víctimes de violència.

Els diferents professionals s’han reunit al llarg d’un any per a definir accions de millora en la seva coordinació, actuacions complementàries als protocols establerts, des de les seves respectives parcel·les d’intervenció. Els resultats dels treballs es donaran a conèixer dilluns coincidint amb la proximitat del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.