La Diputació de Lleida lloa la tasca inclusiva d’Integra Pirineus

Agustí Jiménez, primer per l’esquerra, visitant l’aeroport (Diputació de Lleida)

El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha visitat aquest divendres l’organització sense ànim de lucre Integra Pirineus, una entitat que treballa per la inserció laboral i social de les persones. Jiménez ha felicitat la tasca inclusiva de l’organització, que ofereix un acompanyament a les persones amb risc d’exclusió social i que es dedica especialment a la gestió forestal dels boscos de l’Alt Urgell. El vicepresident ha encoratjat a “continuar treballant per la inclusió social, i que gràcies a la vostra feina, heu aconseguit el màxim desenvolupament personal i la inserció a la societat de les persones amb risc d’exclusió”.

Paral·lelament, Jiménez, ha visitat l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, als responsables del qual ha expressat tot “el suport per una infraestructura cabdal per al territori que pretén dinamitzar els Pirineus a través del turisme i la promoció econòmica”.

El vicepresident també ha aprofitat la seva estada a l’Alt Urgell per a visitar Cabó, on s’ha reunit amb el seu alcalde, Xavier Bullich, i ha posat en valor el pla de Cooperació Municipal que permet als municipis rebre ajuts per a poder finançar inversions al seu municipi, així com també conèixer les necessitats en matèria de camins, habitatge i xarxa d’aigua.