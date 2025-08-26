Com fer l’equipatge de manera eficient per a guanyar espai i evitar arrugues

Una persona fent la maleta per anar de viatge (Getty images)
Fer l’equipatge és una feina que pot estressar, sobretot quan volem portar moltes coses en poc espai i evitar que la roba arribi arrugada. A continuació, et presentem una guia pràctica per a fer la maleta de forma ordenada i intel·ligent, aprofitant al màxim cada racó i mantenint les peces en bon estat. Abans de començar a posar res dins la maleta:

  • Fes una llista del que necessites segons la durada del viatge i el tipus d’activitat.
  • Tria peces versàtils que es puguin combinar fàcilment entre elles.
  • Redueix el volum: evita els “per si de cas”. Porta només el que realment faràs servir.

    Després, ja pots triar la maleta adequada. Una maleta rígida protegeix millor la roba i manté millor l’ordre interior. Si el viatge és curt, una maleta de mà pot ser suficient; si és llarg, opta per una mitjana amb compartiments.



Hi ha diverses maneres d’organitzar la roba dins la maleta per a evitar arrugues i optimitzar l’espai:

a) Enrotllar la roba

És una de les tècniques més eficients:

  • Estalvia espai.
  • Evita arrugues, sobretot en peces de teixit fi o sintètic.
  • Permet veure tot el contingut d’un cop d’ull.
    Ideal per a samarretes, pantalons, roba interior i peces de cotó.



b) Mètode “pack&fold” (doblegar i apilar)

Consisteix a plegar les peces en capes i col·locar-les l’una sobre l’altra en una sola pila:

  • Millor per a camises, americanes o vestits que es poden arrugar amb facilitat.
  • Es pot combinar amb bosses de roba o embolicar les peces amb paper de seda per a minimitzar les arrugues.



c) Bosses de compressió o organitzadors

  • Permeten separar la roba per categories (roba interior, de bany, roba d’esport…).
  • Les bosses de compressió són útils per a roba voluminosa com abrics o jerseis.
  • Manté l’equipatge més ordenat i net.



Per a aprofitar millor l’espai, has de:

  • Col·locar les peces més pesades (sabates, necesser) a la part inferior (prop de les rodes si la maleta en té).
  • Utilitzar les sabates per a guardar-hi mitjons o petits objectes.
  • Emplenar buits entre la roba amb accessoris o roba interior.
  • Guarda les peces més delicades a la part superior o en compartiments separats.

    Per a evitar arrugues:
  • No sobrecarreguis la maleta: si està massa plena, la pressió pot arrugar la roba.
  • Fes servir bosses o fundes per a peces especialment delicades.
  • Un cop arribat al destí, treu la roba i penja-la tan aviat com es pugui.
  • Si alguna peça s’ha arrugat, penja-la al bany mentre et dutxes: el vapor ajudarà a suavitzar els plecs.



A més, has de tenir en compte:

  • Portar una bossa de roba bruta per a separar-la de la neta durant el viatge.
  • Portar una bossa plegable extra per si compres alguna cosa i no cap a la tornada.
  • Guardar una muda essencial a la motxilla o equipatge de mà per si es perd la maleta.

Amb aquests consells, fer l’equipatge serà més fàcil, eficient i ordenat. Viatjar lleuger i amb la roba en bon estat és possible si planifiques i utilitzes les tècniques adequades. Bon viatge!

