Crida a la seu per respectar la franja horària de sortides reservada a gent gran o vulnerable

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha fet una crida perquè la població, si necessita sortir al carrer, respecti la franja horària reservada actualment a gent gran o persones amb salut vulnerable, que és de dues hores al matí (10.00-12.00) i una al vespre (19.00-20.00).

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha recordat que “és vital protegir la nostra gent gran” perquè entre aquest col·lectiu “la mortalitat és molt alta si es contagien”. Per això, i tot i que la taxa de reproducció del virus està ara més controlada, Fàbrega subratlla que de moment les franges horàries esmentades són “només per a ells i elles” i, per tant, la resta de la població té prohibit fer-les servir per sortir al carrer i coincidir-hi.

Pel que fa a la situació actual de contagis, des del Sant Hospital han recordat novament que a l’àrea del CAP de la Seu encara hi ha 31 positius confirmats en seguiment, tots ells aïllats als seus respectius domicilis juntament amb 94 casos sospitosos i 81 contactes sense símptomes; en total, 206 persones aïllades. Fins ara, del total d’aïllats des de l’inici de la pandèmia, 139 veïns i veïnes han rebut l’alta. Mentrestant, el Sant Hospital es manté per tercer dia consecutiu sense cap ingressat per coronavirus ni cap cas pendent de resultat.

Continua augmentant el nombre de casos sospitosos a l’Alt Pirineu i Aran

Al conjunt de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, aquest dimarts no s’ha detectat cap nou cas positiu, en les 57 proves PCR fetes en un sol dia, tot i que segueix augmentant notablement el nombre de casos sospitosos, que des de l’inici de la crisi sanitària ja és de 1.213 (és a dir, 73 més les darreres vint-i-quatre hores).

L’Hospital de Cerdanya, com el de la Seu, es manté els darrers dies sense cap ingressat pel virus, mentre que a l’Espitau d’Aran només n’hi ha un a data d’avui, i a l’Hospital del Pallars n’hi ha 4.

A tot Catalunya, el nombre de víctimes mortals per la COVID-19 -entre positius confirmats i sospitosos- s’ha incrementat en 103 aquest dimarts i ja és de 10.785.