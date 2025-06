Carles Gascón impartirà a Puigcerdà un curs sobre el vincle històric entre Mallorca i el Pirineu

Una edició anterior de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà (RàdioSeu)

La 27a Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà ja ha obert la matrícula per a inscriure’s a qualsevol de les 16 propostes formatives que oferirà entre cursos, tallers i jornades professionals, pensades per a tots els públics i amb una durada diversa, que va de les 2 a les 20 hores. Les classes es duran a terme a Puigcerdà entre el 14 i el 18 de juliol.

Tota la informació i els formularis d’inscripció es poden trobar aquests dies al web www.aucer.org. Un any més el programa combina propostes ben consolidades amb novetats. I entre aquestes segones, enguany destaca un taller sobre un tema de plena actualitat: ‘Com utilitzar eines de la IA en el teu dia a dia’, que oferirà Nadal Vicente. També en l’àmbit tecnològic i comunicatiu, hi haurà un taller de pòdcasts, a càrrec d’Enrique Sanjuan. L’oferta de tallers es completa amb ‘Constel·lacions familiars per a augmentar la bellesa interior i exterior’ (amb Sara Rodríguez), ‘El món del sud peninsular: el xerès i els ibèrics’ (amb l’enòleg Toni Cot) i ‘Usos de les plantes aromàtiques del nostre entorn’ (amb Carme Bosch).

En l’apartat de divulgació, destaca el curs ‘El Regne de Mallorca (1276-1343), una monarquia marítima arrelada al Pirineu’, en què el reconegut historiador de la Seu d’Urgell Carles Gascón explicarà aquest vincle sorgit a l’Edat Mitjana entre aquests dos territoris, que també té a veure amb la història de la Cerdanya i del nord de Catalunya. De la seva part, el crític musical i presentador de Catalunya Música, Joan Vives, ofereix enguany un curs sobre ‘La música francesa: de Napoleó als impressionistes’, mentre que Núria Pascual dirigirà un curs de Restauració de mobles. Finalment, Rosa Maria Nogué impartirà ‘Escriptura creativa II’.

Pel que fa als cursos, en l’àmbit de la salut –un dels eixos principals de la Universitat d’Estiu- s’oferirà la formació ‘Les claus per a tenir una bona salut digestiva i cuidar la microbiota intestinal’, impartida per Andreu Prados, com també un nou curs sobre Mindfulness, enguany dedicat a ‘Guardians de la terra: reconnectar amb la vida i la nostra veritable naturalesa’, que dirigiran Dat Phan i Ramon Carreras.





Jornades professionals

Un tercer eix de la setmana universitària cerdana seran les jornades professionals, encapçalades per la XXIII Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, organitzada pel Col·legi de Metges de Catalunya (COMBC) i que clourà un any més el programa (divendres 14 de juliol).

També hi haurà la VI Jornada d’Estiu de la Professió Farmacèutica (organitzada pel Col·legi de Farmacèutics de Girona) i la XI Jornada de desenvolupament rural (a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), enguany dedicada a l’arç groc com a model de revitalització agrària a Alta Muntanya, a més de l’esdeveniment Summit Digital Entertainment 2025, organitzat per Intrepid Consult. Cadascuna d’aquestes jornades té una durada de 8 hores.





Xerrada gratuïta ‘Reinventar la vellesa’

A més a més, el dia 15 de juliol, a la tarda (18.00 h), s’oferirà la xerrada ‘Reinventar la vellesa’, una activitat gratuïta i oberta a tothom, adreçada especialment a la gent gran i subvencionada per la Fundació Hospital de Puigcerdà. Serà a càrrec de Lourdes Bermejo, reconeguda experta en aquest àmbit.